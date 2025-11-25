El peculiar cuadro homenaje al excapitán del 'Euro Málaga', Weligton (46 años) en el que agrede a Leo Messi en 2014

El excapitán del Málaga, Weligton, fue uno de los puntales del vestuario del 'Euro Málaga' que enamoró a medio continente y que cambió su etiqueta de equipo revelación y se convirtió en un auténtico rival a tener en cuenta durante los primeros años tras la llegada del jeque Al-Thani en 2010, aunque a día de hoy está en litigios con la justicia por su gestión.

No era para menos, pues la inyección de dinero qatarí permitió el fichaje de nombres de la talla de Júlio Baptista, ex del Real Madrid, Enzo Maresca, actual entrenador del Chelsea, Martín Demichelis, quien jugara en el Bayern de Múnich o Manchester City, además de un joven Isco o Ruud Van Nistelrooy, ex del Manchester United en el ocaso de su carrera, entre muchos otros.

El 'Euro Málaga' fue una de las historias fugaces en Champions más recordadas. / Getty Images

Ahora, ya retirado y como técnico asistente del Cuiabá-MT de su Brasil natal, el central ha recibido un peculiar cuadro sobre esa época dorada en la Costa del Sol española, cuando defendía el brazalete de capitán de los boquerones, con Leo Messi como protagonista.

En la pintura, entregada por su creadora, la artista Anah Santos, se muestra un encontronazo del brasileño con Leo Messi en el partido en La Rosaleda de la temporada 2014-2015: "Hoy entregué un cuadro trayendo su historia y grabando momentos increíbles", escribe en la publicación de Instagram en la que ha dado a conocer el regalo.

La verdad es que se trata de un día para recordar, pues el Málaga consiguió sobrevivir al Barça de la 'MSN' (aunque con Pedro en lugar de Suárez) gracias a un empate a 0.

El retrato recoge uno de los momentos de aquel partido en el que el capitán malaguista fue protagonista en una acción con el argentino en el área y este le agarra del cuello, después de una jugada que terminó en córner a favor de los azulgranas.

Weligton posa con el regalo de la artista brasileña que quiere homenajear su carrera. / Instagram

La acción de Welington provocó una tangana entre los dos equipos en el minuto 83 que el árbitro, Alejandro Hernández Hernández, sancionó con una targeta amarilla para Gerard Piqué, uno de los que más recriminaron la acción al defensa, y otra para el propio defensa.

Sin duda, un regalo curioso de un momento extraño a recordar, aunque con el mejor jugador de todos los tiempos como protagonista. Algo que podrá esneñar a sus descendientes.