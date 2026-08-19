Pawgli aclara la polémica por sus lágrimas tras el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea

La influencer Paula Sevillano, conocida en redes como 'Pawgli', ha salido al paso de las críticas que surgieron después de publicar un vídeo en el que aparecía llorando, una situación que en redes relacionaron directamente con el fichaje de su pareja, el ya exfutbolista del Rayo Vallecano Pep Chavarría, por el Chelsea.

La creadora de contenido explicó que le resultaba injusto que se extraigan conclusiones sobre los influencers a partir de unos pocos segundos de un vídeo. Según señaló, intenta mostrar en sus redes sociales momentos de su vida cotidiana con naturalidad, incluso cuando atraviesa días en los que no se encuentra bien. Pawgli quiso dejar claro que el motivo de su estado emocional no tenía por qué estar relacionado con el traslado de Chavarría a Londres. A su juicio, quienes vieron las imágenes asumieron rápidamente una explicación sin conocer las circunstancias que había detrás de ellas.

"Me parece tan denigrante lo que hacéis con los influencers. Yo soy creadora de contenido pero creo que soy súper mega natural con vosotras y si yo estoy mal y no puedo grabar durante días pues intento mostrar cómo estoy y la realidad. ¿No sabéis por qué estaba llorando? Aquí la gente ha sacado sus conclusiones de la manga pero bueno es totalmente válido, no pasa nada", empezó explicando.

Pawgli planteó a sus seguidores si realmente alguien podía pensar que su posible traslado a Londres junto al futbolista era una razón suficiente para sentirse desolada. Con ello, trató de desmontar la versión que se había extendido en redes sociales sobre sus supuestas lágrimas.

Se defiende ante las acusaciones

El cambio de país supone un nuevo capítulo en la carrera deportiva del jugador y también puede implicar modificaciones en la vida personal de su entorno más cercano. "Nadie sabe por qué estaba mal en el vídeo, pero pongamos que estaba mal porque mi novio futbolista se va a Londres y yo me quedo en Madrid. ¿Tú de verdad crees que yo estoy llorando y mal porque tengo que irme a Londres con él y porque no voy a poder estar en Madrid e ir a eventos a que me regalen cosas? ¿Tú de verdad te crees que yo estoy mal por eso?", añadía.

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La influencer aprovechó su intervención para reivindicar que detrás de los contenidos publicados en redes también existen situaciones personales que no siempre se explican públicamente. Por eso, pidió evitar conclusiones basadas únicamente en una imagen o en un fragmento de vídeo.