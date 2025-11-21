Pavel Krbec, CEO de Flashscore: "El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo"

En apenas dos décadas, Flashscore ha pasado de ser una start-up checa centrada en los resultados en directo a convertirse en uno de los gigantes globales del contenido deportivo digital. Con más de 155 millones de usuarios activos mensuales y más de 400 millones de descargas de su app, la plataforma, junto a BeSoccer, ha alcanzado cifras récord que consolidan su liderazgo mundial.

Detrás de este crecimiento está Pavel Krbec, CEO de Flashscore, que ha guiado a la compañía a través de una etapa de expansión marcada por la adquisición de otras plataformas como BeSoccer y una apuesta constante por la innovación tecnológica. Krbec repasa en el SPORT el éxito de la compañía, su visión del futuro y cómo Flashscore se prepara para reinventar la manera en que los aficionados viven el deporte en tiempo real.

Flashscore acaba de alcanzar cifras históricas junto con BeSoccer: más de 155 millones de usuarios activos al mes y 400 millones de descargas de la aplicación. ¿Qué significa este hito para usted personalmente y como director ejecutivo de una empresa que ahora llega a más de 190 países en más de 50 versiones locales?

Para mí, esto significa que tenemos que subir el listón. Los próximos objetivos serán aún más ambiciosos. Ya estamos pensando en superar la barrera de los 200 millones. No sé si ocurrirá el año que viene, pero sin duda intentaremos superar los 170 millones durante el Mundial. Hemos batido un récord, pero eso ya forma parte del pasado. Ahora solo pienso en el siguiente. No lo celebramos demasiado; sabemos que solo implica que los retos del próximo año serán aún más difíciles.

Ha trabajado durante años en el sector tecnológico. ¿Cómo ha influido esa experiencia en su forma de dirigir una empresa global con cientos de millones de descargas acumuladas?

Después de terminar mi doctorado, trabajé en IBM Research, una de las organizaciones más grandes del mundo en investigación. Es un lugar increíble, donde han trabajado varios premios Nobel, un verdadero poder intelectual. Me encanta ese sitio y sigo en contacto con mis antiguos compañeros.

Estuve allí entre 2000 y 2007, y muchos de esos compañeros ahora dirigen departamentos de investigación en Microsoft y Google. Es fantástico tener colegas así. En IBM, me dedicaba al modelado del lenguaje, un tema que entonces no era tan conocido ni valorado como ahora. En 2005, cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba y respondía que al modelado del lenguaje, nadie sabía lo que era. Por eso, me da mucha alegría y satisfacción ver que hoy ese campo es la base que impulsa la inteligencia artificial.

¿De qué manera ha podido usar esta experiencia en su trabajo actual?

Soy matemático, y suelo analizar el rendimiento de la empresa a través de los números. Tenemos un departamento de BI (Inteligencia Empresarial) sólido que siempre está bajo mi lupa, porque estoy continuamente investigando por qué suceden las cosas y por qué ocurren de una forma y no de otra. En buena parte, creo que nuestra fortaleza se basa en este enfoque en los datos Así, manteniendo esa relación con los datos, seguimos avanzando y tomando decisiones fundamentadas.

¿Cuáles diría que son los pilares que explican el éxito continuado de Flashscore, desde el desarrollo tecnológico hasta la fidelidad de los usuarios? ¿Cómo garantiza el equipo mantener esta precisión en tiempo real?

Es la obsesión por los detalles del producto. Lo que impulsa a esta empresa es esa obsesión por cuidar cada detalle y, sobre todo, la pasión por el fútbol. Tenemos muchos más deportes, pero el fútbol sigue siendo siempre el centro de atención. Otro aspecto clave es la localización. No creemos en un modelo único para todos; creemos en adaptar el contenido a cada país: que en España tengáis información y contenido periodístico adicional sobre LaLiga, y que nuestros amigos en Polonia reciban las novedades del Legia de Varsovia.. Por eso contamos con nuestros propios equipos periodísticos. El núcleo informativo de Flashscore en España es muy distinto al de Eslovaquia o al del Reino Unido.

Cuando se juega el Clásico en España, por ejemplo, este evento lo domina todo en Flashscore. La gente se vuelve loca por este partido, en Polonia, en Brasil, en Perú, en todas partes. Pero luego llega un día normal y el partido más visto en Eslovaquia puede ser uno de hockey sobre hielo, mientras que en Hungría puede ser otro deporte distinto. Esas son las diferencias. Aun así, si miras las grandes cifras, el fútbol siempre es el que se lleva todo.

¿Qué estrategias están implementando para equilibrar la prominencia del fútbol con la promoción de nuevas disciplinas?

Siempre tenemos en cuenta lo que quiere el público, así que pondré un ejemplo de España. Sorprendentemente, el perfil de jugador más visitado en España en los últimos 12 meses no es el de un futbolista, sino el de un tenista: Carlos Alcaraz. Alcaraz es, de hecho, el perfil deportivo más importante del país, algo que puede resultar inesperado. No hay muchos países donde ocurra algo así. Pero eso sí, después de Alcaraz, todos los perfiles más vistos son de futbolistas.

En cuanto al consumo deportivo, el fútbol sigue siendo el gran protagonista. Representa alrededor del 96% de la actividad, quizá incluso más. Ya sabéis, en España existe una verdadera obsesión por el fútbol, y se consume todo el tiempo. Tenéis a vuestro héroe nacional, claro, pero si hablamos de equipos, ahí dominan el Barcelona y el Real Madrid. De hecho, un dato interesante: ambos son los equipos más vistos del mundo. Si miramos el conjunto de Flashscore —Brasil, Reino Unido, Perú, República Checa, todo— el número uno a nivel global es el Barcelona. El segundo, muy cerca, es el Real Madrid. Así que, para nuestros usuarios, los dos equipos más populares del mundo son el Barça y el Madrid. Pero si vamos a España, el orden se invierte: el número uno es el Real Madrid y el número dos es el Barcelona.

Es decir, la posición global cambia respecto a la de los usuarios españoles, aunque la diferencia entre ambos es mínima. Y esto demuestra el enorme poder del Clásico. Porque, a nivel mundial, son los dos equipos deportivos más seguidos. Y sí, hablando precisamente del Clásico, para muchos aficionados es el mayor evento futbolístico del planeta.

Durante el último Clásico, Flashscore atrajo a 48,5 millones de usuarios en un solo día. ¿Cómo se prepara el equipo técnico para responder a cifras que rivalizan con las de las plataformas de streaming globales?

En realidad, fue un día con mucho tráfico. Pero, si lo piensas, en términos de tráfico fue un día relativamente bueno, porque todo se concentra en un único evento.Todas las cachés están llenas del Clásico y el impacto de los usuarios se focaliza en un solo lugar. Por eso habíamos hecho algunos preparativos. Reforzamos nuestros servicios en la nube y aumentamos la capacidad de los servidores de puntos de presencia en todo el mundo. Pero la situación realmente desafiante llegará en enero, cuando se juegue toda la ronda final de la Champions a la misma hora. Eso sí que es una locura.

Ya nos pasó este año: todos los partidos comenzaron al mismo minuto y el tráfico se disparó por completo. Y todo el servicio está bajo el asedio de millones de usuarios que quieren tener la información tan rápido y precisa como siempre. Es el tipo de momento que, sinceramente, me hace encanecer.

En los últimos meses, Flashscore ha integrado plataformas como BeSoccer, Soccerway y Tribal Football. ¿Cómo se gestiona una fusión de culturas digitales y audiencias tan diversas sin perder la coherencia de la marca?

Estamos aprendiendo sobre la marcha. Pondré como ejemplo BeSoccer, porque para nosotros es la adquisición más importante. De repente, tenemos una empresa en Málaga con bastante gente, en España, y una cultura diferente a la de la República Checa. Para nosotros es fundamental mantener esta operación en España, porque no solo compramos tráfico adicional, sino también la experiencia española del fútbol. Además, somos muy activos en Sudamérica, y es precisamente ese 'saber hacer' que se esconde en BeSoccer lo que queremos aprovechar allí.

No vamos a fusionar las plataformas con BeSoccer. Quiero tener dos plataformas independientes, cada una con su visión de producto propia. Tenemos una directora general muy competente en BeSoccer, Ana, y para mí es clave que haya una competencia interna, donde el equipo de producto de BeSoccer piense diferente al de Flashscore.

Por eso, en cuanto al producto, es posible que BeSoccer satisfaga necesidades de usuarios distintas a las de FlashScore. Esto, básicamente, ayuda a que nuestros usuarios elijan si quieren usar Flashscore o BeSoccer. Si unificara todo en una sola plataforma, solo habría un producto, y algunos usuarios podrían irse a otra parte.

Así que la idea es tener dos productos con equipos de producto independientes. En cuanto a tecnología, sé que muchos directores prefieren una sola plataforma para concentrar costes, pero yo estoy contento con dos plataformas independientes. Eso también significa que la probabilidad de un fallo masivo es independiente.

Si algo falla en Flashscore, BeSoccer seguirá funcionando, y si falla BeSoccer, Flashscore seguirá activo. Por eso estoy feliz de tener ahora una plataforma sólida e independiente en el grupo. Las cosas más pequeñas las estamos moviendo a la plataforma Flashscore. Por ejemplo, SoccerWay, un proyecto que adquirimos, ya está en la plataforma Flashscore. Lo mismo pasa con Tribal Football, que funciona en la plataforma Flashscore.

¿Qué papel desempeñará la IA en el futuro inmediato de Flashscore y qué planes tienen para el próximo año?

Bueno, la IA ya forma parte del ADN de esta empresa. Pero hay cosas en las que decidimos no usarla. Sé que muchas empresas han caído en la tentación de generar contenido automáticamente a partir de datos. Nosotros optamos por no hacerlo, porque hoy en día está claro que Internet está saturado de contenido claramente generado de forma automática. Y parece que los motores de búsqueda lo detectan y penalizan ese contenido, dándole puntuaciones bajas en SEO. Nosotros apostamos por contratar periodistas muy cualificados de todo el mundo. Mi ejemplo favorito es el Clásico. Nuestro equipo de periodistas españoles cubre toda la info previa al partido. Por ejemplo, escriben un artículo sobre la racha ganadora del Barcelona antes del Clásico, analizando los partidos anteriores.

Es contenido periodístico de calidad, que publican en español. Luego, ese contenido se sube a nuestro sistema de gestión, llamado Global pool, donde se traduce automáticamente al inglés con IA. El periodista español, que necesita hablar inglés, revisa esa traducción y corrige los errores más importantes, porque la IA a veces se lía y genera tonterías o alucinaciones. Así que ellos rectifican esas locuras. Unos minutos después de crear el contenido en español, ya tenemos su versión en inglés en nuestro sistema global. Entonces, los equipos de Brasil, Portugal, Reino Unido, Francia, Polonia y Chequia toman ese contenido en inglés y lo traducen a sus idiomas. De repente, pasamos a ser uno de los primeros servicios en Italia que cubren contenido de alta calidad creado por el equipo español, en nuestra versión Flashscore para Italia.

Por cierto, Flashsore en Italia se llama Diretta, uno de los pocos mercados donde usamos otro nombre. Y esto nos permite crear muchísimo contenido relevante para todos los países donde operamos. El fútbol es verdaderamente internacional. El ejemplo de el Clásico es, como te comenté, el Real Madrid y Barcelona, los equipos más queridos. Pero lo mismo pasa con la Premier League y, en algunos casos, la Bundesliga. Aprovechamos que el deporte es global. No es como las noticias clásicas donde, con respeto, no me interesa qué pasa con el tráfico en Barcelona. Me da igual. Pero sí me fascina saber cómo Alcaraz perdió contra Sinner. Así que este es nuestro uso de la IA en contenido. Por supuesto, donde más la usamos es en ingeniería, programación y diseño gráfico.

Por ejemplo, ahora si pensamos en una nueva versión del onboarding—es decir, la parte del producto y el código que gestiona a los usuarios que descargan la app y se registran en las encuestas—el equipo de producto puede crear rápidamente maquetas y prototipos que testean con 'A/B testing' sin necesidad de una codificación compleja. De repente, tenemos un poder increíble para probar distintas versiones de mejoras del producto en las que trabajamos. La IA, usada por programadores, en IDEs modernos como Cursor, y en nuestra forma de trabajar con Figma, nos ha permitido aumentar nuestra velocidad enormemente.

¿Qué deporte le gusta más seguir como aficionado? ¿Cual es su equipo favorito en España?

Como director general, debo ser independiente. Y, de hecho, eso es algo que nuestra empresa también debe ser. Claro, mis compañeros tienen sus equipos favoritos, pero nosotros somos un servicio que siempre presenta los datos analíticos con total rigurosidad. Por ejemplo, en el Clásico, si sigues lo que publicamos, verás que mostramos el partido y las previsiones siempre desde una perspectiva neutral. Nos obsesionan los datos y los ponemos a disposición de los usuarios. Yo, personalmente, soy exjugador de rugby, así que me encanta ese deporte. Pero, claro, en este trabajo sigo mucho el fútbol y también disfruto de un buen partido. En la República Checa, suelo ir a ver a los dos equipos más fuertes, el Sparta y el Slavia Praga.

Los presidentes de ambos clubes siempre me preguntan si soy del Slavia o del Sparta, y nunca contesto. Así que no puedo decirlo. En Brasil, mi equipo favorito es el Botafogo. Y en España, disfruto muchísimo el Clásico, que está cargado de emociones. No voy a decir si apoyo al Barcelona o al Madrid.

Pero esto sí te lo digo: BeSoccer, que está en Málaga, sé que a la dirección le encanta el Real Madrid. Bueno... quizás añada algo más sobre BeSoccer. Con ellos hemos adquirido un servicio un poco distinto a lo que veníamos haciendo. Se trata del servicio B2B, BeSoccerPro. Para nosotros es algo nuevo. Obviamente, no es lo que hacemos aquí en Praga, pero es genial ver que este poder analítico forma parte de la empresa. Me sorprendió mucho el producto. Y para nosotros es una novedad. Además, todo se gestiona desde Málaga.

Lamine Yamal se ha convertido en un fenómeno mundial con solo 18 años. ¿Qué opinas de su impacto en el fútbol y en plataformas como Flashscore, que dan servicio a una nueva generación de aficionados?

Podemos ver que, para la generación más joven, si eres aficionado al deporte y de mi edad, te interesa el Barcelona, el Arsenal, el Botafogo, y tu corazón late por el Botafogo. Pero en la generación más joven, su corazón late por Lamine Yamal o por Lewandowski. Realmente siguen a los jugadores.

Por ejemplo, siguen a Lewandowski y su club. Cuando jugaba en el Bayern de Múnich, la nación polaca seguía al Bayern. Pero en cuanto se fue, se transfirieron a Barcelona. Nosotros también respondimos a eso. Una de las mayores actualizaciones y nuevas funciones que lanzamos este año fue «Seguir al jugador». Ahora puedes seguir a Lewandowski y recibir solo las noticias relevantes de tu jugador favorito.

No es necesario seguir todo el equipo; te concentras en las noticias que importan sobre tu jugador. Ahí está la diferencia. Antes, todos seguían al club, pero ahora, especialmente entre los jóvenes, el foco está en las estrellas mundiales. Lo mismo pasa con Lamine Yamal, hay un cambio claro.

Lo bueno es que la generación joven sigue amando el fútbol. A veces escucho que deberíamos centrarnos en los eSports, pero no, el fútbol real sigue siendo lo principal. Se ve en los estadios, padres que llevan a sus hijos, y ellos lo disfrutan; yo llevo a mis hijas y es algo muy positivo.

Además, el porcentaje de mujeres en los partidos aumenta. No sé cómo será en España, pero en la República Checa es así. En nuestras plataformas sigue habiendo más hombres, pero está cambiando. El fútbol es para todos, y la juventud sigue muy interesada. Si me obligan a resumir el cambio, diría que la diferencia entre generaciones es que los usuarios jóvenes sienten más afinidad por un jugador que por un club.