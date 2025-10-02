Paulino, con molestias en el isquio, no entrena y podría ser baja en el Real Zaragoza contra el Córdoba

Paulino, con molestias en el isquio, ha sido la única ausencia en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva. El cántabro, de hecho, va a ser sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la dolencia y dictaminar si hay lesión. En ese caso, el atacante estaría fuera durante varias semanas.

Poco ha durado la enfermería vacía en el Real Zaragoza. La incorporación de Kosa, que se ejercita ya sobre el césped dos meses después de su operación de menisco, propició que Gabi tuviera el pasado miércoles a todos los efectivos a su disposición. Sin embargo, solo un día después, Paulino asoma como probable baja para el encuentro del domingo ante el Córdoba si es que los exámenes médicos detectan una lesión muscular.

Vía: El Periódico de Aragón