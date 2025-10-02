Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Paulino, con molestias en el isquio, no entrena y podría ser baja en el Real Zaragoza contra el Córdoba

El cántabro se someterá a pruebas médicas para dictaminar si hay lesión

Paulino se lamenta durante el partido del pasado viernes ante el Mirandés.

Paulino se lamenta durante el partido del pasado viernes ante el Mirandés. / Carlos Gil-Roig

Santiago Valero

Zaragoza

Paulino, con molestias en el isquio, ha sido la única ausencia en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva. El cántabro, de hecho, va a ser sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la dolencia y dictaminar si hay lesión. En ese caso, el atacante estaría fuera durante varias semanas.

Poco ha durado la enfermería vacía en el Real Zaragoza. La incorporación de Kosa, que se ejercita ya sobre el césped dos meses después de su operación de menisco, propició que Gabi tuviera el pasado miércoles a todos los efectivos a su disposición. Sin embargo, solo un día después, Paulino asoma como probable baja para el encuentro del domingo ante el Córdoba si es que los exámenes médicos detectan una lesión muscular.

Vía: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas