Paulino no entrena y podría ser baja en el Real Zaragoza ante el Córdoba CF

Paulino, con molestias en el isquio, fue la única ausencia del Real Zaragoza en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva. El cántabro, de hecho, va a ser sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la dolencia y dictaminar si hay lesión. En ese caso, el atacante estaría fuera durante varias semanas. Sería una baja importante para el conjunto maño de cara al partido de este domingo frente al conjunto blanquiverde.

Poco ha durado por tanto la enfermería vacía en el Real Zaragoza. La incorporación de Kosa, que se ejercitó ya sobre el césped dos meses después de su operación de menisco, propició que Gabi tuviera el pasado miércoles a todos los efectivos a su disposición. Sin embargo, solo un día después, Paulino asoma como probable baja para el encuentro del domingo ante el Córdoba CF, si es que los exámenes médicos detectan una lesión muscular.

El décimo jugador con más minutos

Paulino es hasta el momento el décimo jugador con más minutos en la Liga. El delantero cántabro ha saltado al campo en seis de los siete partidos disputados por el Zaragoza, cuatro de ellos como titular. En total ha sumado 354 minutos hasta el momento. Su baja sería sensible en una plantilla corto de efectivos de calidad. Gabi apurará hasta el último momento para intentar contar con un jugador fijo en su esquema de juego.

Vía: Diario Córdoba