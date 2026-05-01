Paula Badosa se sincera: "Yo era de toda la vida del Barça y de repente me hice del Real Madrid"

Paula Badosa no está atravesando su mejor momento profesional. Actualmente ocupa el puesto 103 del ranking WTA y la semana pasada fue eliminada en primera ronda del Mutua Madrid Open.

La tenista catalana ha acudido al pódcast 'El Camino de Mario', donde ha explicado cómo se siente: "Estoy bien. A nivel deportivo no tan bien como me gustaría o quizá a lo que estoy acostumbrada. Ha sido un año difícil en ese aspecto. He tenido muchas lesiones y, cuando parece que el cuerpo está respondiendo, mentalmente también he perdido mucho la confianza en mí misma".

Sin embargo, Badosa se mostró optimista ante esta situación: "Yo pienso que de las cosas duras y de los momentos difíciles te vas rehaciendo, te vas haciendo más fuerte y vas analizando por qué pasa esto o lo otro".

Nada más empezar la entrevista, Mario Suárez le comentó que era la primera invitada que acudía al pódcast que no era del mundo del fútbol. Tras esto, Paula Badosa le respondió: "Me siento especial, aunque no me hables mucho de fútbol".

El exfutbolista le preguntó si era futbolera, a lo que ella contestó que siempre había sido del FC Barcelona: "Yo era de toda la vida del Barça porque mi familia vivió en Barcelona y toda la historia".

Sin embargo, la tenista sorprendió con su respuesta, ya que explicó que asistió a la remontada del Real Madrid contra el Manchester City en las semifinales de la Champions en 2022, y que, tras ese partido, se hizo aficionada del club blanco.

"Flipé tanto con la remontada... Y yo, que valoro mucho la mentalidad dije: 'Ahora voy a ser del Real Madrid'. Y ahora toda mi gente me quiere matar. Soy del Madrid. Es muy raro lo que he hecho", explicó entre risas.

Tras la confesión, Mario Suárez bromeó con que el Atlético de Madrid la invite el año que viene a un partido al Metropolitano para que se haga colchonera, a lo que Badosa contestó: "Habrá que hacer un partidazo así y ya está".