Paul Scholes y Jamie Carragher, se rinden al medio del campo del Barça de Guardiola: "Me hicieron llorar"

Pasan los años y la mística del equipo de ensueño del FC Barcelona encabezado por Pep Guardiola en el banquillo y Leo Messi en el césped crece y crece. Sin embargo, esa plantilla no solo contaba con el mejor en la banda y en la delantera, sino que tenía la mayor máquina de generar juego en el centro del campo de su tiempo.

Xavi, Busquets e Iniesta conformaron la Santísima Trinidad del fútbol de toque y catapultaron aquel conjunto al olimpo de la historia. Tal afirmación no es algo que salga únicamente de los aficionados culés, sino que es una máxima que muchos exjugadores y entrenadores reconocen sin temor a equivocarse.

Xavi, Iniesta y Busquets agradecen el apoyo de la afición en el Camp Nou. / FC Barcelona

Uno de ellos es la leyenda del Manchester United, Paul Scholes, que sufrió las consecuencias de intentar ganarle la posesión a un equipo que tenía el control absoluto de los partidos desde el primer minuto, hasta el último.

Así lo confirmó en el pódcast 'Fan Debate' de 'The Overlap', al ser preguntado al respecto: "¿Existe algún medio del campo mejor que ellos?", cuestiona Jamie Carragher, también presente en la charla, que le propone la medular que conformaba el propio Scholes con David Beckham, Ryan Giggs y Roy Keane en su United.

Paul Scholes vistiendo la camiseta del Manchester United / REUTERS

"No", responde contundente el exfutbolista, "ninguna opción", sentencia: "Creo que es lo mejor que he visto nunca. Intento pensar en otros, como aquel del Real Madrid que conformaban (Fernando) Redondo, (Claude) Makélélé, (Zinedine) Zidane y (Luis) Figo...", unos jugadores que completaban aquella plantilla de 'Galácticos' que acabaron estrellados.

Uno de los debates más interesantes en el fútbol moderno es si realmente aquel centro del campo azulgrana del sextete fue mejor que el medio del Madrid que consiguió ganar tres Champions consecutivas, compuesto por Tony Kroos, Luka Modric y Casemiro. Desde Barcelona se defiende que el trío español fue superior, mientras que desde la capital española apuntan que nada se puede comparar a levantar la 'orejona' tantas veces en tan pocos años.

Tanto Carragher como Scholes tienen muy claro cuál de las dos medulares se lleva el gato al agua: "Creo que me seguiría quedando con el medio del campo del Barcelona", revela el exjugador del Liverpool. Para Scholes el debate termina en el mismo momento en el que se abre y coincide con su exrival en la Premier: "Creo que el del Barcelona es mejor".

El ex del United recuerda cómo ese conjunto pasó por encima del United en las finales de la Champions de 2009 y 2011 y reconoce que "le hizo llorar", y que no tuvieron opciones contra un estilo de juego tan milimétrico y preciso.

Aunque es muy difícil determinar qué jugadores fueron superiores, el trío del Barça iluminó el mundo del fútbol y su legado perdurará mientras otros profesionales les reconozcan como los mejores. Como decía el crítico literario norteamericano, Harlod Bloom, la grandeza reconoce la grandeza.