Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos

El Real Zaragoza ha trabajado en los dos últimos meses el fichaje de Paul Akouokou, un interés por el centrocampista del Olympique de Lyon que ya desveló este diario el pasado 27 de julio y que también confirmó su cercanía en la llegada este martes al dejar claro que el jugador ya accedía a venir a Segunda y estaba convencido del proyecto zargocista pese a bajar un escalón futbolístico en su caso, desde la élite gala a la categoría de plata española. Ese esfuerzo y esa paciencia de la entidad blanquilla van a tener premio y, si nada se tuerce, el centrocampista reforzará al equipo en las próximas horas, antes del cierre del mercado el próxim lunes.

Lo cierto es que el mediomarfileño, el fichaje deseado para dar equilibrio a la medular, el que Txema Indias y Gabi marcaron como fundamental para hacer la labor de Kervin Arriaga, está ya a un paso en una incorporación que desde el principio se consideró capital para el equipo zaragocista desde que el entrenador y el director deportivo trazaron las líneas del proyecto y que se ha retrasado por el deseo del centrocampista costamarfileño de apurar sus opciones de seguir en la élite, ya sea en la Ligue 1 o en España, donde ya la pisó con el Betis

Esa capitalidad en el refuerzo se ve reflejada en las veces que Txema Indias y Gabi han hablado con el futbolista en estos dos meses para convencerle del proyecto, en su deseo de esperarle hasta el final, como han hecho los dirigentes zaragocistas, sabiendo que es la pieza que puede equilibrar todo el engranaje zaragocista, por físico y por capacidad en la recuperación de balón y para ganar en músculo en el medio. Y, además, va a ser capital en lo que signifique a efectos salariales, porque la apuesta en Akouokou tambiñen es muy elevada en lo económico.

El acuerdo con el Lyon, una vez que el sí del medio ya está en la práctica logrado, es sencillo, porque estaba ya delimitado, y debe rubricarse en las próximas horas. El equipo de Paulo Fonseca, que no cuenta con el jugador, desde el primer momento accedió a pagar la mayor parte de la ficha, que es de 1,5 millones de euros brutos, de los que el Zaragoza abonará unos 600.000 brutos. 400.000 netos aprovechando en esa cifra en neto la ventaja de llegar del extranjero en la primera temporada en España. La intención del Lyon es incluir una opción de compra en caso de ascenso en esa cesión por una campaña, teniendo en cuenta que el jugador posee contrato con el conjunto galo hasta 2027 y que lleva más de un mes entrenando apartado del equipo, sabiendo que no cuenta y esperando una salida que tendrá que ser rumbo a Segunda al no haber tenido vías convincentes para seguir en la élite.

El esfuerzo, como el hecho en otras temporadas por Bakis, Aketxe, Keidi Bare, Dani Gómez y en la actual por Valery, del Zaragoza es muy importante pero Gabi e Indias no tienen dudas de que el costamarfileño le puede cambiar la cara a la medular zaragocista, con ese centrocampista posicional y diferente a lo que tiene del que hablaba el propio entrenador la semana pasada. Paul, como se le conocía en el Betis, siempre fue el jugador en mente y salvo sorpresa lo será también en la realidad.

Paul Akouokou, de 27 años e internacional costamarfileño en 4 ocasiones, llegó al Betis Deportivo en 2018 procedente del Ekenas finlandés en una carrera que antes pasó por dos equipos israelís, el Hapoel Rishon y el Beitar Jerusalem, además de por el Angers francés teniendo en cuenta que dio el salto a Europa desde su país en 2016 y entonces al propio Ekenas. Nacido en Abiyán (Costa de Marfil), justificó la apuesta del filial heliopolitano en él y no tardó en dar el salto al Betis. En las tres campañas que estuvo con el primer equipo bético, Paul Akouokou jugó 44 encuentros con el cuadro verdiblanco, dando una única asistencia durante su estancia en Heliópolis. Asimismo, también jugó 47 encuentros con el filial bético durante sus primeros dos años en Sevilla, entre 2018 y 2020.

Paul, que se encontraba en 2023 en su último año de contrato con el Betis, se marchó por una cifra superior a los 3’5 millones de euros por el 70% de los derechos del futbolista firmando por cuatro temporadas, hasta 2027, pero en su periplo francés apenas ha tenido protagonismo, con ocho partidos en su primera temporada, en la 23-24, y 308 minutos, mientras que en la pasada su presencia ha sido menor para Paulo Fonseca, con solo 125 minutos, con tres partidos de Europa League, dos de ellos de titular, y solo dos encuentros de la Ligue 1, ambos saliendo desde el banquillo.