Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza

Txema Indias ha insistido en ello varias veces en sus últimas comparecencias. Con su lenguaje claro y directo, cuando quiere ser claro y directo, Gabi Fernández ha ratificado la postura del director deportivo en algunas de sus ruedas de prensa. El Real Zaragoza podría haber tenido su plantilla cerrada y lista para competir hace ya unos cuantos días. Sin embargo, los responsables de la SAD prefirieron asumir riesgos y aguardar a los días finales del mercado en busca de lo bueno, bonito y, aunque a precio alto, más barato.

Con un objetivo: que del árbol cayeran frutos mejores y aparecieran ventanas de oportunidad para firmar futbolistas de más calidad y procedentes de Primera, de imposible o complejísima culminación semanas atrás. Con varios, el proceso de maduración de las negociaciones viene de largo. El objetivo de los mandamases del club era dar un salto de nivel en la plantilla con las contrataciones de los últimos días de agosto o, incluso, del propio 1 de septiembre, fecha en la que se cerrará el mercado antes de que cambie el día, otra vez de madrugada.

El Real Zaragoza ha llegado a estas alturas tan tardías de la ventana del verano con puestos claves del equipo sin cubrir, dos principalmente, el portero titular y el pivote que dé sentido y equilibrio a la propuesta de juego de Gabi, que necesita un hombre escoba y ancla por delante de la defensa, poderoso físicamente, tácticamente preparado, con buena lectura posicional y con piernas para estar aquí y allí. Desde que les reveló el interés por ambos jugadores, este diario les ha venido contando el vaivén de las negociaciones con Dani Cárdenas y Paul Akouokou, los grandes deseos de Indias para esos puestos capitales.

Además, el director deportivo tiene otras tareas abiertas: encontrar el sustituto de Iván Calero en el lateral derecho si ambas partes acaban de arreglar un desaguisado que debería haberse evitado sin viajes de ida y vuelta, decidir qué hace con la figura del cuarto central (puesto sin cubrir y ahora ocupado por Saidu, con Kosa lesionado) y afrontar el cierre de las operaciones en busca de más gol, un delantero que añada dinamita a la punta del ataque. La salida de Bakis es clave en esta ecuación. El Zaragoza quiere más arriba.

A principios de junio, cuando Indias fue presentado como nuevo mando en la plaza, el Real Zaragoza atravesaba problemas importantes con su límite salarial, no porque fuera bajo sino porque estaba mayoritariamente ocupado por contratos ya firmados. Desde hace más de un mes, la SAD no tiene ese problema y ha podido estar en el mercado pujando por buenos jugadores con salarios respetables, lo mismo que está sucediendo esta semana y que ocurrirá, si es necesario, el mismo día 1 de septiembre.

La penalización por esperar tanto y con tantos se materializó en Anoeta y en el estreno del Ibercaja Estadio ante el Andorra. Por las dos derrotas, pero sobre todo por la limitación de piezas para algunas zonas del campo ante la acumulación de lesionados. Gabi jugó los dos partidos con Pomares, un lateral izquierdo, de central. Frente al Andorra terminó con una defensa de circunstancias. Este sábado, en Castellón, el entrenador tendrá que volver a experimentar por la lesión de Tasende y la sanción de Pomares.

El Real Zaragoza tiene muy bien encaminada las contratación de Akouokou y está a la espera de que el Rayo mueva ficha definitiva con Cárdenas, dos jugadores que darían un salto de nivel a la plantilla en áreas claves. Hasta el lunes antes de la medianoche, Indias dispone de tiempo para enriquecer el resto de posiciones con refuerzos que ayuden a cambiar los malos resultados por victorias. Hasta aquí ha templado los nervios para ejecutar su plan si era menester: esperar al final para pescar mejores peces y ser competitivo con el dinero que todavía queda por gastar, que haberlo haylo. Cuatro días de traca final. A ver cómo le queda finalmente la faena.