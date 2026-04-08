Pau Víctor, en el escaparate: el puñal que reta al Betis

Pau Víctor (Sant Cugat del Vallès, 2001) se está saliendo en el Sporting de Braga. Su marcha al país vecino supuso un 'win win' para todas las partes: el ariete podría sentirse importante en un club europeo, los lusos contarían con un futbolista de primer nivel y el Barça engrosaría su billetera con nada menos que 12 millones (y tres en varibles por rendimiento). No en vano fue la mayor inversión de la historia de la entidad bracarense.

Podría afirmarse que, más de seis meses después de su llegada, su fichaje ha sido amortizado. El catalán rebosa confianza sobre el césped, lo palpan sus magníficas cifras: 11 dianas y seis asistencias en 46 compromisos entre todas las competiciones. Bajo la batuta del preparador catalán Carlos Vicens, que formó parte del 'staff' de Guardiola durante cuatro temporadas, fue integrándose y adaptándose poco a poco al fútbol luso.

Triplicó su valor

De menos a más evolucionó el catalán, que cuando encontró su mejor versión regaló más de una alegría en el norte de Portugal. En diciembre hizo clic y empezó a ver puerta partido sí y partido también: anotó seis dianas y repartió cuatro asistencias entre finales de año y febrero.

Pau Víctor enamora en Portugal / EFE

Esa explosión de rendimiento le permitió triplicar su valor de mercado: salió del Barça tasado en cuatro millones y ahora alcanza los 12, según el portal 'Transfermarkt'. El conjunto culé, por cierto, cerró su salida en verano sin incluir cláusula de recompra ni porcentaje sobre una futura venta.

Pau, que ahora atraviesa una pequeña sequía realizadora (no marca desde el 2 de febrero) es, junto con Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta - máximos artilleros - y Gabri Martínez - también canterano 'gironí' -, una de las grandes amenazas que presenta un Braga que se enfrenta esta misma tarde al Real Betis Balompié.

El peculiar estadio Municipal de Braga, conocido como A Pedreira será el escenario de un partido que, a diferencia del resto de eliminatorias de Europa League, se disputa hoy miércoles. ¿El motivo? El Porto recibe al Nottingham Forest y, para evitar que coincidan dos partidos en localidades tan próximas, separadas por apenas 50 kilómetros, y con aficiones rivales compartiendo el mismo aeropuerto, se adelanta un día el Braga-Betis.

Noticias relacionadas

Ya ocurrió en los octavos de final en el cruce de vuelta entre Braga y Ferencváros, que se jugó en miércoles.