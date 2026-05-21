Pau Torres vuelve a escena: "Dile al seleccionador de España que lo lleve al Mundial, es el mejor"

Pau Torres ha logrado una temporada para enmarcar en el Aston Villa. El valenciano se ha impuesto en la zaga de la defensa como una pieza clave para Unai Emery, en donde ratificó su importancia tras la reciente actuación en la final de la UEFA Europa League ante el SC Friburgo (0-3).

Con la 'conquista' de Estambul, los 'Villanos' hicieron historia en Europa ganando su primera Europa League. El alzamiento del trofeo europeo en el Beşiktaş Park truncó una racha de 44 años sin ganar ningún título importante fuera de Inglaterra; el último fue la Liga de Campeones de 1981/82.

El Aston Villa levanta la copa de campeones de la Europa League / BRADLEY SECKER

No solo protagonizó una gesta el club inglés, Pau Torres se convirtió en el tercer jugador de la historia en ganar dos títulos de la Europa League bajo la dirección del mismo entrenador con diferentes clubes. Las dos veces con Emery, que ya sabe algo de las finales europeas, el técnico español ha jugado 6 finales de Europa League y ha ganado 5 de ellas.

Unai Emery, besando la copa de Europa League / Nick Potts

Siempre ha confiado en mí y cuando surgió la posibilidad de venir al Aston Villa entendimos que podíamos hacer cosas importantes juntos Pau Torres — Jugador del Aston Villa

"Es el entrenador con el que más he compartido, con el que más he crecido y jugado", explicó el jugador. El primer título de Europa League, Pau y Emery lo consiguieron con el Villarreal en 2021 tras una dramática tanda de penaltis ante el Manchester United; esta última, por suerte, ha sido más cómoda para ambos. "Vaya diferencia de ganarlos en los penaltis a lo de hoy", comentó el central valenciano en la celebración del título en 'Marca'.

Pau Torres en un partido con el Aston Villa / Aston Villa

En una charla para 'Jijantes', el actual campeón europeo recalcó la importancia de Emery en el equipo y el espíritu ganador de la plantilla: "Es increíble el carácter ganador que tiene el míster, siempre quiere más, tiene mucho mérito". Además, el central añadió que la ventaja por dos 'tantos' con la que llegaron al descanso les dio calma para afrontar el resto del partido.

Pau Torres ha disputado 35 partidos durante esta temporada, disputando la mayoría de minutos, excepto cuando las lesiones no se lo han permitido. En parte gracias a sus actuaciones, el Villa ha conseguido quedar entre los 5 primeros equipos en la clasificación de la Premier League. Pero sin duda, el campeonato europeo ha sido la guinda del pastel.

"Ha sido una noche larga. El partido era muy tarde y luego estuvimos celebrándolo con las familias y amigos", explicó el defensor español en los micrófonos de 'La Pizarra de Quintana'. Pau aclaró que la copa con el 'Submarino Amarillo' fue más emocionante por ser la primera, pero que la situación con el COVID no dejó disfrutarla tanto a diferencia de esta.

¿Pau al Mundial?

A pesar de estar en la prelista de Luis de la Fuente, el valenciano no parece ser una apuesta del seleccionador español para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en la celebración por la Europa League en Turquía, Emiliano 'Dibu' Martínez sugirió que el vigente campeón europeo debería estar en la Copa del Mundo.

Pau Torres, defensa del Villarreal y España, junto a Cristiano Ronaldo / EFE

"Dile al seleccionador de tu país que lleve a Pau Torres al Mundial, es el mejor", exclamó el portero de Argentina a un periodista de 'Marca'.

Pau parece tener otras opciones por delante de él, pero la reciente conquista de la Europa League podría hacer pensar a De la Fuente y cambiar sus planes en la lista definitiva del lunes 25 de mayo.