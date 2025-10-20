Patrick Vieira sigue exigiendo el título de liga de 2006 arrebatado a la Juventus y se acuerda del Madrid: "Era muy feliz en el Arsenal"

En julio de 2006, Turín fue sacudida por la sentencia del caso 'Calciopoli', que confirmó el descenso de la Juventus a la Serie B y la invalidación de sus últimos dos 'Scudetto'. Luciano Moggi, exdirector general del club en aquel momento fue condenado por compra de árbitros y fraude deportivo.

Poco antes del Mundial de Alemania, la prensa italiana publicó llamadas telefónicas que revelaban la complicidad entre Moggi y un funcionario de la Federación Italiana, con el que acordaban la asignación de árbitros afines a la Juventus. Tras el escándalo, la junta directiva dimitió y Moggi fue suspendido de toda actividad deportiva durante cinco años.

Aquel episodio histórico fue un golpe durísimo para el club, que vio desmantelada una de las mejores plantillas de Europa en un año en el que, sin la sanción, habría ganado el 'Scudetto'. Jugadores de la talla de Ibrahimovic, Vieira, Thuram, Cannavaro o Zambrotta abandonaron el barco. Solo seis permanecieron fieles a la 'Vecchia Signora': Buffon, Camoranesi, Del Piero, Chiellini, Trezeguet y Nedved.

Fabio Capello en el centro de los micrófonos / MASSIMO PINCA / AP

Petición para reivindicar el título

Casi 20 años después del escándalo, Patrick Vieira y Fabio Capello, entrenador de aquella temporada fatídica, firmaron una petición reclamando el título de liga del 2006, que acabó en manos de su eterno rival. Según Tuttosport, "más de 15.000 aficionados firmaron, en tres días, la petición de la Jdentità Bianconera en Change.org exigiendo que se retire este título al Inter".

Las posibilidades de que la petición prospere son mínimas, pero el 'Calciopoli' sigue dividiendo opiniones entre los aficionados italianos. Vieira y Capello han insistido públicamente en que "ganamos esos Scudettos en el campo y los sentimos nuestros".

Vieira repasa su trayectoria

En plena crisis del club, el centrocampista francés, que fichó por el Inter tras el descenso de la Juventus, repasó en Marca su carrera y la evolución del fútbol desde entonces.

Vieira recordó su 'casi' fichaje por el Madrid aquel verano de 2006, un movimiento que ya venía gestándose desde su etapa en Londres. "Sucedió que en el fútbol a veces tienes oportunidades y tomas una decisión. Estaba demasiado feliz en el Arsenal. Todo era muy bueno . Estaba en casa y no quería irme en ese momento. Si miro mi carrera de nuevo, podría ser uno de mis arrepentimientos no haber ido al Real Madrid en ese momento. El Real Madrid llamó. Tuve una buena conversación con el presidente y no sucedió por diferentes razones. Pero eso puede ser tal vez algo de lo que me arrepienta, pero de ser así lo diría. Estaba demasiado feliz en Arsenal para dejar el club en ese momento".

El ahora entrenador del Genoa prefirió mantenerse en la Serie A y fichó por el Inter, donde jugó cuatro temporadas antes de retirarse en el Manchester City en 2011. Sin embargo, el club de su vida fue el Arsenal, donde disputó 405 partidos entre 1996 i 2005, conquistando tres Premier Leagues, cuatro FA Cups y tres Community Shields.

Vieira en su presentación con el Inter / EMMEVI / EFE

Vieira cree que es el año de la ansiada Premier

Sobre la actualidad 'gunner', el francés comentó: "No estoy allí para pasar tiempo realmente con Mikel. Solo estoy haciendo un juicio desde lo que he visto desde afuera y lo que he visto en los últimos dos años. Creo que el Arsenal en los últimos tres, cuatro años se está acercando realmente a ser un equipo ganador. Y este año, con la inversión que han hecho, están aún más cerca. Así que creo que estarán realmente, cerca de ganar el título este año".

"No creo que sea cuestión de un solo un jugador. Creo que es parte del ADN del Arsenal. Solo hay diferentes personas mostrando eso de una manera diferente. Tony Adams, que era el corazón del Arsenal, era realmente impresionante. Yo era diferente. Era más reservado y lo mostraba de una manera diferente. Así que hay diferentes tipos y perfiles de liderazgo. No creo, honestamente, que el Arsenal haya perdido la pasión, porque cuando vi al equipo jugar, cuando vi la pasión de Mikel en el banquillo, hay deseo de competir y ganar". Los de Arteta lideran la Premier y podrían romper la sequía de títulos ligueros desde 2004.

La precipitación con los jóvenes

El de Dakar también habló de la nueva generación que llega al primer nivel a edades cada vez más tempranas: "Hoy en día, empujamos a los jóvenes a jugar mucho más pronto porque también hay un aspecto económico que entra en juego. Los clubes, generalmente y sobre todo tal vez en Francia, tienen esta necesidad de vender a los jugadores y para venderlos están obligados a exponerlos. Y esos jugadores pueden que no estén listos."

Vieira con Henry / TONY HARRIS / EPA

"Ese joven jugador necesita apoyo porque cuando uno sale de la academia al primer equipo, hay cosas que aún faltan. Especialmente, cuando no jugamos. Si entramos quince minutos, veinte minutos, diez minutos, si no estamos atentos, corremos el riesgo de quedarnos atrás.

"Un joven, cuando está en el grupo profesional, si no tiene suficientes minutos de juego, es importante que una o dos, incluso tres veces al mes juegue con el equipo reserva porque los partidos de noventa minutos son extremadamente importantes para el desarrollo de los jóvenes".

El favorito para el Mundial

El campeón del mundo en 1998, también opinó sobre que selección llega con más opciones al Mundial: “España es un ejemplo de cómo se hacen las cosas con los jóvenes. Son jugadores buenos, inteligentes que saben jugar muy bien al fútbol. El segundo equipo está siempre muy cerca del primero, trabajan juntos… hacen las cosas muy bien”. “Ahora mismo nadie juega como España. Lo digo yo y lo dicen los aficionados de todo el mundo. No hay duda posible. Está en el camino correcto. Llevan muchos años trabajando muy bien y se nota”.

Sobre Lamine Yamal, matizó que aunque tenga la condición de estrella, no es la única pieza importante: “Lamine está en la cabeza, pero hay muchos y muy buenos jugadores y un gran trabajo técnico. Lo demostró en la Eurocopa y lo mejor es que sigue mejorando según van pasando los partidos”.