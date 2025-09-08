El paso al frente de Juanpe

A problemas, soluciones. El Málaga CF ha vivido un inicio de temporada desastroso en lo que al capítulo de lesiones se refiere y ha tenido que reinventarse con lo que ya tenía en plantilla y con el fichaje, ya con el mercado cerrado, de Darko Brasanac, que ya entró en convocatoria ante al Granada y participará más pronto que tarde. En el primer partido del curso, los blanquiazules vieron como iban a perder a Luismi, un pilar fundamental en el centro del campo, para los próximos meses. Y solo una semana después, Álex Pastor decía adiós a la temporada por una grave lesión en la rodilla. Tocaba encontrar soluciones y, por ahora, el equipo está respondiendo bien y ha encontrado en la medular una figura para la mayoría inesperada hasta hace muy poco.

Soluciones para las lesiones

Tras la lesión de Luismi, Sergio Pellicer ha apostado por Juanpe para acompañar a Izan Merino y el jerezano está respondiendo con creces. Por lo ofrecido en sus dos primeras temporadas en Málaga, había muchas dudas incluso de su continuidad en el equipo este verano, pero Juanpe ha tomado la responsabilidad y se está ganando el sitio partido tras partido a base de buenas actuaciones. Con un perfil totalmente opuesto al de Luismi, ha cambiado roles con Izan, y se ha convertido en fundamental en el centro del campo en los últimos partidos.

El boquete que deja Luismi es grande. Los números del equipo la pasada campaña sin él están ahí. Pero mientras se recupera, de momento el equipo está sacando la situación adelante, y además en los próximos encuentros ya entrará en la rueda Brasanac, refuerzo de última hora para la zona ancha del campo. Mientras tanto, Juanpe ha cogido el timón del equipo y está siendo muy importante tanto en labores defensivas como en la construcción del juego.

Dos asistencias

Se está viendo al mejor Juanpe desde que llegó a Málaga en el verano de 2023, para la temporada en Primera RFEF. No le quema la pelota y está consiguiendo dar la pausa que el equipo necesita en fases del partido. Su actuación en el último encuentro ante el Granada fue notable y solo el doblete de Chupete, en el que Juanpe participó activamente, le impidió ser el MVP de los blanquiazules en el empate 2-2 ante los nazaríes. El jerezano dio un gran pase al ‘9’ para hacer el primer tanto del encuentro. Su segunda asistencia consecutiva tras la que le dio a Rafa en Las Palmas, aunque esta segunda de mucho más mérito por la dificultad del pase. Además, en anteriores partidos dio la serenidad suficiente al juego cuando salió del banquillo en el tramo final, como ante la Real Sociedad B.

El nivel mostrado por Juanpe hasta el momento es una gran noticia para Pellicer y el Málaga CF. Más aún teniendo en cuenta que es posible que Izan se pierda un mes de competición, si finalmente es citado por España para el Mundial sub-20. Ante la necesidad, la figura de Juanpe ha crecido en el centro del campo y ha sido parte importante de los puntos que lleva el equipo de Martiricos hasta el momento.