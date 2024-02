Juan Castaño Quirós, más conocido futbolísticamente como Juanele, desarrolló su carrera deportiva en el Sporting de Gijón, Real Zaragoza o Tenerife. Ahora, con motivo de la publicación de su libro 'Mi verdad', repasó su trayectoria como futbolista profesional en el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER.

Entre otras cosas, explicó como fue su paso por la cárcel. "La primera vez estuve tres meses y la segunda vez estuve un año. La primera vez fue por empujar a un chico en un bar. Y la segunda fue por mi expareja, a la que pinché las ruedas del coche. Mi paso por la cárcel no me sirvió para nada. No hice ni un amigo. No se lo deseo a nadie. Eso sí, no me sentí solo. Mis amigos fueron a visitarme y hablaba con mi hija todos los días. Hay errores que no hay que cometer y hay que dejarlos atrás y olvidarlos", afirmó.

También repasó sus malos momentos en Zaragoza respecto a su salud mental: "Allí tuve un problema personal y un problema deportivo con mi entrenador Paco Flores. No entraba en el equipo. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar y debía tomar medicación. Cuando me lo comentaron lo llevé muy mal. Estuve en bastantes médicos. No es fácil llevarlo. Me costó mucho. Fueron mis últimos años de fútbol y me costó asimilar que debía dejar el fútbol".

Además, confesó que estuco cerca de fichar por el FC Barcelona. "Hubo un momento que estuve cerca de fichar por el Barcelona. Podían haber fichado a Iván Iglesias, Abelardo, Manjarín o a mí por 100 millones de pesetas. Y fue Iván Iglesias, que es un gran jugador. Y yo me fui a Tenerife, y tan contento", expuso.