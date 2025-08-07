¿Qué partidos de fútbol se podrán ver gratis y en abierto en las televisiones públicas?

LaLiga Hypermotion, la segunda división española, avanza hacia tener más visibilidad. Según avanza La Razón, algunas televisiones públicas de ciertas Comunidades Autónomas han apostado fuerte por esta categoría de plata del fútbol en España y retransmitirán algunos partidos en los que jueguen equipos locales.

Se trataría de Galicia, Canarias, Aragón y Andalucía, además de TEN TV. En la TDT, Televisión Canaria retransmitirá encuentros del UD Las Palmas (el primer partido anunciado es frente al Córdoba FC el 25 de agosto). Canal Sur dará difusión a los partidos de los equipos andaluces y ya ha anunciado el Málaga - Granada del 6 de septiembre.

Además, la TV de Galicia dará en abierto hasta 15 partidos del RC Deportivo de la Coruña durante la temporada y cinco partidos del equipo femenino del Dépor en LaLiga F Moeve.

Finalmente, Aragón TV dará en abierto el encuentro que juegue el Real Zaragoza o el Huesca. De momento, la televisión aragonesa ha confirmado que el debut del Real Zaragoza frente a la Real Sociedad B en Zubieta, el 17 de agosto se podrá ver en la televisión autonómica gratis.

El canal en streaming GOL Stadium, de Mediapro, seguirá ofreciendo cada jornada un partido de la Segunda División y la Liga F en abierto, además de poseer los resúmenes de Primera y Segunda División masculina. De momento, los dos primeros partidos que se verán en abierto en España son la Real Sociedad B - Real Zaragoza del 17 de agosto y el Córdoba - Las Palmas del 25 de agosto. En la TDT, estos partidos se verán por TEN TV tras el acuerdo alcanzado con Mediapro.

La categoría de plata arranca el próximo 15 de agosto con el Burgos - Cultural Leonesa, y Movistar + sigue teniendo los derechos de emisión de la mayoría de partidos de la competición con la visualización de los 11 partidos de cada jornada por LaLiga Hypermotion TV.