FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Este martes 12 de agosto se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Grasshopper - Bayern Múnich, Monza - Inter y Tirol - Real Madrid
Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 12 de agosto.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Grasshopper - Bayern Múnich, Monza - Inter y Tirol - Real Madrid, los cuales se llevarán a cabo fuera de competiciones oficiales, junto a clasificatorios para la Champions League como el Fenerbahce - Feyenoord, Brujas - Salzburgo y Benfica - Nice.
Partidos de fútbol de martes 12 de agosto: Horario y dónde ver los partidos de hoy en TV
Grasshopper - Bayern Múnich tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de FC Bayern.tv Plus.
Fenerbahce - Feyenoord, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.
Tirol - Real Madrid, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y Real Madrid TV.
Brujas - Salzburgo, a las 19:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.
Monza - Inter, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de OneFootball.
Benfica - Nice, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- La salida de Iñaki Peña al Como se atasca
- La operación salida del City abre de nuevo las puertas a Rodrygo