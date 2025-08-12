Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 12 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Grasshopper - Bayern Múnich, Monza - Inter y Tirol - Real Madrid, los cuales se llevarán a cabo fuera de competiciones oficiales, junto a clasificatorios para la Champions League como el Fenerbahce - Feyenoord, Brujas - Salzburgo y Benfica - Nice.

Partidos de fútbol de martes 12 de agosto: Horario y dónde ver los partidos de hoy en TV

Grasshopper - Bayern Múnich tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de FC Bayern.tv Plus.

Fenerbahce - Feyenoord, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.

Tirol - Real Madrid, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y Real Madrid TV.

Brujas - Salzburgo, a las 19:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.

Monza - Inter, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de OneFootball.

Benfica - Nice, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Plus+.