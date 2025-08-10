Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, domingo 10 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Crystal Palace - Liverpool, el Chelsea - Milan, el Borussia Dortmund - Juventus, el Barcelona - Como, el Almería - Al Nassr y el Villarreal - Aston Villa.

Partidos de fútbol de hoy domingo 10 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Crystal Palace - Liverpool tendrá lugar a las 16:00 (CET), y aún no se ha determinado oficialmente por dónde se verá en España.

Chelsea - Milan, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Borussia Dortmund - Juventus, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Almería - Al Nassr, a las 19:00 (CET), y aún no se ha determinado oficialmente por dónde se verá en España.

Barcelona - Como, a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.

Villarreal - Aston Villa, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de A Punt.