FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Este domingo 10 de agosto se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Crystal Palace - Liverpool, el Chelsea - Milan y el Borussia Dortmund - Juventus
Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, domingo 10 de agosto.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Crystal Palace - Liverpool, el Chelsea - Milan, el Borussia Dortmund - Juventus, el Barcelona - Como, el Almería - Al Nassr y el Villarreal - Aston Villa.
Partidos de fútbol de hoy domingo 10 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Crystal Palace - Liverpool tendrá lugar a las 16:00 (CET), y aún no se ha determinado oficialmente por dónde se verá en España.
Chelsea - Milan, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Borussia Dortmund - Juventus, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Almería - Al Nassr, a las 19:00 (CET), y aún no se ha determinado oficialmente por dónde se verá en España.
Barcelona - Como, a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.
Villarreal - Aston Villa, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de A Punt.
