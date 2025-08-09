Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

FÚTBOL
Este sábado 9 de agosto se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Manchester United - Fiorentina, el Leeds - Milan y el Newcastle - Atlético de Madrid
Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 9 de agosto.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Manchester United - Fiorentina, el Leeds - Milan y el Newcastle - Atlético de Madrid, sumados a la continuación de la actividad de más clubes españoles como Girona contra el Nápoles y Athletic Club contra el Arsenal.
Partidos de fútbol de hoy sábado 9 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Manchester United - Fiorentina tendrá lugar a las 13:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Leeds - Milan, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Newcastle - Atlético de Madrid, a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.
Girona - Nápoles, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.
Athletic Club - Arsenal, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de arsenal.com y el sitio web del Athletic Club.
