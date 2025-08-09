Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 9 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Manchester United - Fiorentina, el Leeds - Milan y el Newcastle - Atlético de Madrid, sumados a la continuación de la actividad de más clubes españoles como Girona contra el Nápoles y Athletic Club contra el Arsenal.

Partidos de fútbol de hoy sábado 9 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Manchester United - Fiorentina tendrá lugar a las 13:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Leeds - Milan, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Newcastle - Atlético de Madrid, a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.

Girona - Nápoles, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.

Athletic Club - Arsenal, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de arsenal.com y el sitio web del Athletic Club.