FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Este viernes 8 de agosto se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Mónaco - Inter, el Chelsea - Bayer Leverkusen y el Brentford - Borussia Mönchengladbach
Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, viernes 8 de agosto.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Mónaco - Inter, Chelsea - Bayer Leverkusen y Brentford - Borussia Mönchengladbach, sumados a la continuación de la actividad hispanoamericana como Lanús - Talleres en Argentina, Atlético Nacional - Alianza en Colombia y Real Madrid Castilla - Andorra en España.
Partidos de fútbol de hoy viernes 8 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV
Mónaco - Inter tendrá lugar a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Chelsea - Bayer Leverkusen, a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Brentford - Borussia Mönchengladbach, a las 20:30 (CET), y no se transmitirá de manera oficial por televisión.
Real Madrid Castilla - Andorra, a las 22:15 (CET), y no se transmitirá de manera oficial por televisión.
Atlético Nacional - Alianza, a las 22:30 (CET), y no tiene canal de transmisión para España.
Lanús - Talleres, a las 02:15 (CET) de la madrugada del viernes al sábado, y no tiene canal de transmisión para España.
