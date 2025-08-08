Suscripción

Partidos de fútbol de hoy: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Este viernes 8 de agosto se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Mónaco - Inter, el Chelsea - Bayer Leverkusen y el Brentford - Borussia Mönchengladbach

El Chelsea se impuso al PSG en la final del Mundial de Clubes en su último partido de la temporada pasada

Ronald Goncalves

Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, viernes 8 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Mónaco - Inter, Chelsea - Bayer Leverkusen y Brentford - Borussia Mönchengladbach, sumados a la continuación de la actividad hispanoamericana como Lanús - Talleres en Argentina, Atlético Nacional - Alianza en Colombia y Real Madrid Castilla - Andorra en España.

Partidos de fútbol de hoy viernes 8 de agosto: Horario y dónde ver los amistosos de pretemporada en TV

Mónaco - Inter tendrá lugar a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Chelsea - Bayer Leverkusen, a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Brentford - Borussia Mönchengladbach, a las 20:30 (CET), y no se transmitirá de manera oficial por televisión.

Real Madrid Castilla - Andorra, a las 22:15 (CET), y no se transmitirá de manera oficial por televisión.

Atlético Nacional - Alianza, a las 22:30 (CET), y no tiene canal de transmisión para España.

Lanús - Talleres, a las 02:15 (CET) de la madrugada del viernes al sábado, y no tiene canal de transmisión para España.

