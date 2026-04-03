Partidos fútbol hoy 3 de abril: horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Hoy viernes 3 de abril es un día con marcada actividad deportiva en el mundo del fútbol. Se disputan el Rayo Vallecano-Elche de LaLiga EA Sports, el PSG-Toulouse de la Ligue 1 o el Al Nassr-Al Naijma de la Saudi Pro League, entre otros partidos de interés.

Rayo Vallecano / J.J.Guillen

LaLiga EA Sports

La actualidad en Primera División española estará marcada por el Rayo Vallecano-Elche. Vallecanos e ilicitanos se encuentran inmersos en la lucha por la salvación con apenas 3 puntos de separación entre ambos, así que el duelo de este viernes se prevé capital para las aspiraciones de ambos en el devenir de LaLiga.

El Rayo Vallecano viene de perder 1-0 en el Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona en un partido de enorme mérito de los de Íñigo Pérez, que bien pudieron haber puntuado en el feudo azulgrana. En dinámica positiva llega el Elche, que se apuntó tres puntos de oro en el Martínez Valero la pasada jornada tras ganar al RCD Mallorca en un partido agónico por 2-1.

Rayo Vallecano - Elche: 21:00 horas (CEST) — Movistar LaLiga

Ligue 1

Otro de los encuentros destacados de hoy viernes llegará desde Francia, donde el PSG tiene un partido vital contra el Toulouse para mantenerse al frente de la tabla en la Ligue 1. Son 60 puntos los que guardan actualmente los parisinos por 59 del Lens, su principal perseguidor. El Toulouse, por su parte, es noveno con 37 puntos y se encuentra en terreno de nadie en la clasificación.

PSG - Toulouse: 20:45 horas (CEST) — TV5 Monde

Saudi Pro League

Arabia Saudí vivirá una nueva jornada emocionante con la disputa por el liderato al rojo vivo. El Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, disputará un partido vital contra el Al Najma para seguir siendo primero en el campeonato liguero. Con 67 puntos en el casillero, sus principales perseguidores son el Al Hilal, con 64 unidades, que no jugará su jornada este viernes. El Al Nassr-Al Najma es el partido destacado de este viernes en la Saudi Pro League, aunque también se disputan el Al Kholood - Al Khaleej y el Al Ittihad - Al Hazem.

Al Kholood - Al Khaleej: 18:00 horas (CEST).

Al Ittihad - Al Hazem: 18:15 horas (CEST).

Al Nassr - Al Najma: 20:00 horas (CEST) — OneFootball, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Movistar+ Lite y M+ Liga de Campeones

Todos los partidos de fútbol hoy viernes 3 de abril

LaLiga EA Sports Rayo Vallecano - Elche: 21:00 horas (CEST) — Movistar LaLiga. Ligue 1 PSG - Toulouse: 20:45 horas (CEST) — TV5 Monde. Saudi Pro League Al Kholood - Al Khaleej: 18:00 horas (CEST).

Al Ittihad - Al Hazem: 18:15 horas (CEST).

Al Nassr - Al Najma: 20:00 horas (CEST) — OneFootball, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Movistar+ Lite y M+ Liga de Campeones

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