Partidos fútbol hoy 5 de abril: horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Hoy domingo 5 de abril es un día con importante actividad deportiva en el mundo del fútbol. Entre otros partidos de interés, se disputan el Getafe-Athletic Club de LaLiga EA Sports, el Inter-Roma de la Serie A o el Real Zaragoza-Mirandés de LaLiga Hypermotion, duelos vibrantes que atraerán la atención de todos.

LaLiga EA Sports

El domingo en LaLiga EA Sports traerá consigo partidos de alto nivel. Entre ellos, el Getafe-Athletic Club será uno de los duelos más destacados, un enfrentamiento directo entre dos equipos que arrancan el fin de semana empatados a 38 puntos y muy pendientes de la pelea por acercarse a posiciones europeas.

Mucha atención también en el Real Oviedo-Sevilla, con la obligación del conjunto sevillista de reaccionar para no acercarse a las posiciones de descenso y de los ovetenses de intentar una de sus últimas balas para la salvación. El Alavés-Osasuna y el Valencia-Celta completan una tarde con bastante peso en la zona media de la tabla.

Getafe - Athletic Club: 14:00 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar

Valencia - Celta: 16:15 horas (CEST) — DAZN, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

Real Oviedo - Sevilla FC: 18:30 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN App Gratis, Teledeporte, RTVE Play y LaLiga TV Bar

Alavés - Osasuna: 21:00 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar

LaLiga Hypermotion

En Segunda División, el gran escaparate del día apunta al FC Andorra-Racing Santander. Los visitantes están instalados en el liderato y no quieren cederlo ante un rival más que complicado en su estadio. Ojos puestos en el Real Zaragoza-Mirandés también sobresale por el contexto competitivo del tramo final de curso, mientras que el Eibar-AD Ceuta y el UD Las Palmas-Huesca añaden más tensión a una jornada con mucho en juego.

Eibar - AD Ceuta: 14:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

FC Andorra - Racing Santander: 16:15 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

UD Las Palmas - Huesca: 18:30 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, CayoTV YouTube, Aragón Deporte, GOL, GolStadium, TV Canaria, Aragón TV y LaLiga TV M2

Real Zaragoza - Mirandés: 21:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

Bundesliga

Poca actividad habrá en Alemania en la jornada dominical, aunque sí habrá un partido que acaparará todas las miradas en la parte alta: el Eintracht Frankfurt-FC Köln. Antes se disputará el Union Berlin-St. Pauli, en una Bundesliga que encara ya su recta decisiva y donde cada punto cuenta en la lucha por los objetivos de cada equipo.

Union Berlin - St. Pauli: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Eintracht Frankfurt - FC Köln: 17:30 horas (CEST) — DAZN

Serie A

El Inter-Roma es sin duda el partido que acaparará los focos en Italia. San Siro cerrará la jornada de la Serie después de los Cremonese-Bologna y Pisa-Torino, aunque es el partido de las 20:45 el que más miradas atraerá a nivel mundial entre dos clásicos del Calcio.

Cremonese - Bologna: 15:00 horas (CEST) — DAZN

Pisa - Torino: 18:00 horas (CEST) — DAZN

Inter - Roma: 20:45 horas (CEST) — DAZN, Movistar Plus+, Orange Fútbol 3 y LaLiga TV Bar

Saudi Pro League

Arabia Saudí también vivirá una jornada dominical con varios equipos de la zona noble en acción. Destaca el Al Ettifaq-Al Qadsiah, ya que el Al Qadsiah arranca la jornada en la cuarta plaza con 60 puntos y sigue metido de lleno en la persecución del tren de cabeza. Miradas puestas en el Al Riyadh-Al Shabab y el Al Okhdood-Al Fateh, en otro día importante para una clasificación que sigue muy apretada en todas las posiciones.

Al Okhdood - Al Fateh: 14:55 horas (CEST)

Al Ettifaq - Al Qadsiah: 17:00 horas (CEST)

Al Riyadh - Al Shabab: 17:00 horas (CEST)

FA Cup

La FA Cup cerrará el telón de los cuartos de final con un único partido este domingo, el West Ham-Leeds United. Tras los tres encuentros disputados el sábado, toda la atención copera en Inglaterra se centra en este cruce, que decidirá el último billete restante para las semifinales.

West Ham - Leeds United: 17:30 horas (CEST) — M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Movistar+ Lite

Liga F

La Liga F vivirá tres encuentros importantes este domingo: Atlético de Madrid-Deportivo Abanca, Levante-Athletic Club y Madrid CFF-Real Madrid. El foco principal apunta al choque del Real Madrid y también al del Atlético, en una jornada que puede mover la zona alta del campeonato femenino español en un momento ya muy sensible de la temporada.

Atlético de Madrid - Deportivo Abanca: 12:00 horas (CEST) — DAZN, Ten TV, DAZN 1, DAZN 1 Bar y TVG2

Levante - Athletic Club: 12:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 2 y DAZN 2 Bar

Madrid CFF - Real Madrid: 18:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Todos los partidos de fútbol hoy domingo 5 de abril

LaLiga EA Sports Getafe - Athletic Club: 14:00 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar

Valencia - Celta: 16:15 horas (CEST) — DAZN, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

Real Oviedo - Sevilla FC: 18:30 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN App Gratis, Teledeporte, RTVE Play y LaLiga TV Bar

Alavés - Osasuna: 21:00 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar LaLiga Hypermotion Eibar - AD Ceuta: 14:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

FC Andorra - Racing Santander: 16:15 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

UD Las Palmas - Huesca: 18:30 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, CayoTV YouTube, Aragón Deporte, GOL, GolStadium, TV Canaria, Aragón TV y LaLiga TV M2

Real Zaragoza - Mirandés: 21:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2 Bundesliga Union Berlin - St. Pauli: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Eintracht Frankfurt - FC Köln: 17:30 horas (CEST) — DAZN Serie A Cremonese - Bologna: 15:00 horas (CEST) — DAZN

Pisa - Torino: 18:00 horas (CEST) — DAZN

Inter - Roma: 20:45 horas (CEST) — DAZN, Movistar Plus+, Orange Fútbol 3 y LaLiga TV Bar Saudi Pro League Al Okhdood - Al Fateh: 14:55 horas (CEST)

Al Ettifaq - Al Qadsiah: 17:00 horas (CEST)

Al Riyadh - Al Shabab: 17:00 horas (CEST) FA Cup West Ham - Leeds United: 17:30 horas (CEST) — M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Movistar+ Lite Liga F Atlético de Madrid - Deportivo Abanca: 12:00 horas (CEST) — DAZN, Ten TV, DAZN 1, DAZN 1 Bar y TVG2

Levante - Athletic Club: 12:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 2 y DAZN 2 Bar

Madrid CFF - Real Madrid: 18:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

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