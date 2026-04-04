Partidos fútbol hoy 4 de abril: horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Hoy sábado 4 de abril es un día con marcada actividad deportiva en el mundo del fútbol. Se disputan el Mallorca-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Barcelona de LaLiga EA Sports; el Deportivo-Málaga de LaLiga Hypermotion; el Friburgo-Bayern de Múnich de Bundesliga; y el Manchester City-Liverpool de FA Cup, entre muchos otros.

La Liga EA Sports

El partido más destacado de la jornada en LaLiga EA Sports se disputará en el Metropolitano. El FC Barcelona, líder de la competición, visita el estadio del Atlético de Madrid en un partido de alto voltaje entre ambos. Con la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League en apenas unos días, la gestión de las rotaciones será importante, aunque el Barça no puede perder puntos si quiere mantener su renta de 4 puntos por encima del Real Madrid.

Kylian Mbappe, en un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Precisamente los blancos también juegan unas horas antes contra el RCD Mallorca en Son Moix. Partido clave para los madridistas, también para los bermellones que se juegan permanecer en Primera División. Se disputarán también el Real Sociedad-Levante y el Real Betis-Espanyol.

Real Sociedad - Levante: 14:00 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar

Mallorca - Real Madrid: 16:15 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, M+ LaLiga 3, M+ Vamos 2 y LaLiga TV Bar

Real Betis - Espanyol: 18:30 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

LaLiga Hypermotion

El foco en Segunda División estará en el Deportivo-Málaga, dos equipos instalados en la parte noble de la tabla, mientras que el Cádiz-Córdoba se prevé un duelo crucial en la lucha por la salvación. Se disputará también el Albacete-Burgos, con los burgaleses metidos de lleno en la lucha por el playoff de ascenso a Primera División.

Cádiz - Córdoba: 14:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol 2 y LaLiga TV M2

Albacete - Burgos: 16:15 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

Deportivo - Málaga: 18:30 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol 2 y LaLiga TV M2

Bundesliga

Sábado de mucha actividad también en Alemania. El Bayern de Múnich visita uno de los equipos que siguen compitiendo arriba, el Friburgo, en uno de los principales partidos destacados de la jornada. Interesante también el Stuttgart-Dortmund del turno de tarda, como también lo será el Bayer Leverkusen-Wolfsburgo o el resto de partidos que se disputan en la Bundesliga ese día.

Hamburgo - Augsburgo: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Hoffenheim - Mainz: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Werder Bremen - RB Leipzig: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Friburgo - Bayern de Múnich: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Bayer Leverkusen - Wolfsburgo: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Stuttgart - Borussia Dortmund: 18:30 horas (CEST) — DAZN

Serie A

Emoción a raudales en Italia con la disputa del Lazio-Parma en el Olímpico. La Lazio, que buscará hacer valer su condición de local en un encuentro importante antes de que el domingo lleguen citas de mucho peso como el Inter-Roma y que el lunes se cierre la jornada con el Nápoles-Milan.

Sassuolo - Cagliari: 15:00 horas (CEST) — DAZN

Hellas Verona - Fiorentina: 18:00 horas (CEST) — DAZN

Lazio - Parma: 20:45 horas (CEST) — DAZN y LaLiga TV M2

Ligue 1

Después de la jornada del viernes donde el PSG habrá jugado, el sábado la atención la centrará el Lille-Lens, uno de los partidos más atractivos del fin de semana en la Ligue 1. Los visitantes podrían tener la oportunidad de asaltar el liderato dependiendo de lo que hiciesen los parisinos el viernes, así que habrá que estar atentos a un posible cambio de líder en Francia.

Lille - Lens: 21:05 horas (CEST) — TV5MONDE

FA Cup

El competición copera en Inglaterra vuelve a escena y lo hará con tres eliminatorias de alto nivel. El gran cartel lo pone el Manchester City-Liverpool, uno de los mejores partidos que se pueden ver en Inglaterra y que copará todas las miradas. Tampoco se quedan atrás el Chelsea-Port Vale con la oportunidad de los londinenses de coger confianza o el Southampton-Arsenal, que completa una jornada de cuartos de final con muchísimo nivel.

Manchester City - Liverpool: 13:45 horas (CEST) — Movistar Plus+

Chelsea - Port Vale: 18:15 horas (CEST) — Movistar Plus+

Southampton - Arsenal: 21:00 horas (CEST) — Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 2

Saudi Pro League

Arabia Saudí vivirá una nueva jornada interesante en la pelea de arriba. El Al Ahli-Damac será el más destacado de los encuentros, ya que el Al Ahli arranca la jornada tercero con 62 puntos y no puede permitirse tropiezos si quiere seguir presionando a Al Nassr, líder con 67, y a Al Hilal, segundo con 64. Miradas puestas en el Al Fateh-Al Qadsiah, con el Al Qadsiah cuarto con 60 puntos, y el Al Okhdood-Al Taawoun, con los visitantes defendiendo su plaza en la zona alta.

Al Ahli - Damac: 18:15 horas (CEST)

Neom - Al Fayha: 19:30 horas (CEST)

Al Fateh - Al Qadsiah: 20:00 horas (CEST)

Al Okhdood - Al Taawoun: 20:55 horas (CEST)

Liga F

En la Liga F se disputarán tres partidos de manera simultánea: el Granada-Espanyol, el Alhama-Real Sociedad y el DUX Logroño-Sevilla. Estos tres encuentros marcarán la agenda del día en el campeonato femenino español, en una fecha que puede mover bastante la clasificación antes del tramo decisivo de la temporada.

DUX Logroño - Sevilla FC: 12:00 horas (CEST) — DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar y RTVE Play

Alhama - Real Sociedad: 12:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Granada - Espanyol: 12:00 horas (CEST) — DAZN, DAZN 3 y Esport3

Todos los partidos de fútbol hoy sábado 4 de abril

LaLiga EA Sports Real Sociedad - Levante: 14:00 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar

Mallorca - Real Madrid: 16:15 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, M+ LaLiga 3, M+ Vamos 2 y LaLiga TV Bar

Real Betis - Espanyol: 18:30 horas (CEST) — M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CEST) — DAZN LaLiga, DAZN, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar LaLiga Hypermotion Cádiz - Córdoba: 14:00 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol 2 y LaLiga TV M2

Albacete - Burgos: 16:15 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2

Deportivo - Málaga: 18:30 horas (CEST) — LaLiga TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol 2 y LaLiga TV M2 Bundesliga Hamburgo - Augsburgo: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Hoffenheim - Mainz: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Werder Bremen - RB Leipzig: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Friburgo - Bayern de Múnich: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Bayer Leverkusen - Wolfsburgo: 15:30 horas (CEST) — DAZN

Stuttgart - Borussia Dortmund: 18:30 horas (CEST) — DAZN Serie A Sassuolo - Cagliari: 15:00 horas (CEST) — DAZN

Hellas Verona - Fiorentina: 18:00 horas (CEST) — DAZN

Lazio - Parma: 20:45 horas (CEST) — DAZN y LaLiga TV M2 Ligue 1 Lille - Lens: 21:05 horas (CEST) — TV5MONDE Saudi Pro League Al Ahli - Damac: 18:15 horas (CEST)

Neom - Al Fayha: 19:30 horas (CEST)

Al Fateh - Al Qadsiah: 20:00 horas (CEST)

Al Okhdood - Al Taawoun: 20:55 horas (CEST) FA Cup Manchester City - Liverpool: 13:45 horas (CEST) — Movistar Plus+

Chelsea - Port Vale: 18:15 horas (CEST) — Movistar Plus+

Southampton - Arsenal: 21:00 horas (CEST) — Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 2 Liga F DUX Logroño - Sevilla FC: 12:00 horas (CEST) — DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar y RTVE Play

Alhama - Real Sociedad: 12:00 horas (CEST) — DAZN, M+ Vamos 3, DAZN 1 y DAZN 1 Bar

Granada - Espanyol: 12:00 horas (CEST) — DAZN, DAZN 3 y Esport3

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