En Directo
EUROPA LEAGUE
Partidos Europa League hoy, en directo: sigue toda la jornada, en vivo
Betis y Celta buscan su primera victoria esta temporada en la competición intercontinental
Xavi Turu
Vive en SPORT la segunda jornada de la Europa League en directo.
ROMA-LILLE (0-1) I MIN. 7
¡Goooool del Lille! Los franceses ponen tierra de por media antes de llegar a los primeros diez minutos de partido y se adelantan en el luminoso del mítico Olímpico de Roma con un gol de Haraldsson.
FENERBACHE-NICE (1-0) I MIN. 5
¡Goooool del Fenerbache! Tenemos el primer tanto de la tarde y lo marca el conjunto turco Aktürkoğlu adelantó a los suyos tras una buena asistencia de Talisca.
¡Esto ya empieza!
¡Todos los partidos de las 18:45 horas, en marcha!
CELTIC-SPORTING BRAGA
En el Celtic Park van a 'lo Maradona' en el calentamiento...
LUDOGORETS-BETIS
El Betis buscará sumar un triunfo de categoría lejos de casa. No os perdáis todos los detalles de este partido aquí.
¡Carrusel Europa League!
¡Quince minutos para que empiecen los partidos!
CELTIC-SPORTING BRAGA
El Celtic se medirá esta tarde ante el conjunto portugués en un Celtic Park lleno hasta la bandera, como viene siendo habitual en este estadio con tanta liturgia y lleno de sentimientos.
BOLONIA-FREIBURG
Magnífico escenario para el partido que jugaran italianos y alemanes.
¡La jornada!
Larga tarde-noche de fútbol para este jueves con los partidos de la Europa League.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión de esta segunda jornada de la Europa League. A las 18:45 horas arrancan un total de nueve partidos y a las 21 horas seguiremos con el resto de encuentros. ¡Arrancamos!
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”