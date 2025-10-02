Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

EUROPA LEAGUE

Partidos Europa League hoy, en directo: sigue toda la jornada, en vivo

Betis y Celta buscan su primera victoria esta temporada en la competición intercontinental

STUTTGART (Germany), 25/09/2025.- Bilal El Khannouss of Stuttgart (R) in action against Iago Aspas of Vigo (L) during the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Celta Vigo, in Stuttgart, Germany, 25 September 2025. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

STUTTGART (Germany), 25/09/2025.- Bilal El Khannouss of Stuttgart (R) in action against Iago Aspas of Vigo (L) during the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Celta Vigo, in Stuttgart, Germany, 25 September 2025. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK

Xavi Turu

Vive en SPORT la segunda jornada de la Europa League en directo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas