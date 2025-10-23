Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

EUROPA LEAGUE

Partidos Europa League y Conference League hoy, en directo: Celta - Niza y el resto de la jornada, en vivo

El Celta cierra la jornada de españoles en Europa

Celta de Vigo, en su victoria contra el PAOK (3-1) de la Jornada 2 de la Europa League

Celta de Vigo, en su victoria contra el PAOK (3-1) de la Jornada 2 de la Europa League / SPORT

Sergi Bescós I Lázaro

Vive en SPORT la tercera jornada de la Europa League en directo.

Feyenoord - Panathinaikos

Roma - Viktoria Plzen

Nottingham Forest - Porto

Celtic - Sturm Graz

Lille - PAOK

Malmö FF - Dinamo Zagreb

Young Boys - Ludogorets

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

SC Freiburg - Utrecht

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas