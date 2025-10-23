En Directo
EUROPA LEAGUE
Partidos Europa League y Conference League hoy, en directo: Celta - Niza y el resto de la jornada, en vivo
El Celta cierra la jornada de españoles en Europa
Sergi Bescós I Lázaro
Vive en SPORT la tercera jornada de la Europa League en directo.
Feyenoord - Panathinaikos
Roma - Viktoria Plzen
Nottingham Forest - Porto
Celtic - Sturm Graz
Lille - PAOK
Malmö FF - Dinamo Zagreb
Young Boys - Ludogorets
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
SC Freiburg - Utrecht
Noche europea en Balaídos donde el Celta busca su segunda victoria en la competición. Los de Claudio Giráldez son 13º en la tabla europea y una victoria el día de hoy supondría dar un golpe sobre la mesa y no sufrir para clasificarse para las rondas finales. Por su parte, el Niza llega a Balaídos tras perder sus dos primeros partidos en la competición, (Roma y Fenerbahce). Los franceses deben ganar si no quieren perder opciones para seguir por la pelea por seguir en Europa.
¡Muy buenas noches a tod@s! Bienvenidos al directo del Carrusel Europa League de la jornada de hoy en la segunda competición de clubes más importante de Europa. Estaremos comentando el partido entre Celta y Niza e iremos actualizando todos los resultados de los partidos de hoy.
