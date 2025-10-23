Partidos Europa League y Conference League hoy, en directo: Celta - Niza y el resto de la jornada, en vivo

Carrusel Europa League

Noche europea en Balaídos donde el Celta busca su segunda victoria en la competición. Los de Claudio Giráldez son 13º en la tabla europea y una victoria el día de hoy supondría dar un golpe sobre la mesa y no sufrir para clasificarse para las rondas finales. Por su parte, el Niza llega a Balaídos tras perder sus dos primeros partidos en la competición, (Roma y Fenerbahce). Los franceses deben ganar si no quieren perder opciones para seguir por la pelea por seguir en Europa.