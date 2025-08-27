Partidos de Champions League de hoy: Horario y dónde ver los play-offs en TV

A falta de menos de un mes para que dé inicio el torneo principal, la Champions League está de regreso a través de sus partidos de play-offs, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 27 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Qarabag - Ferencváros, Benfica - Fenerbahce, Brujas - Rangers y Copenhague - Basel.

Partidos de Champions League de hoy miércoles 27 de agosto: Horario y dónde ver los play-offs en TV

Qarabag - Ferencváros tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Benfica - Fenerbahce, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones.

Brujas - Rangers, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Liga de Campeones 3.

Copenhague - Basel, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 4.