Partidos aplazados por la RFEF de este fin de semana: lista completa de competiciones no profesionales suspendidas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de acuerdo con la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, ha hecho oficial la suspensión y el aplazamiento de diversos partidos correspondientes a dichas competiciones debido al temporal que afecta a la Península en los últimos días.

La situación meteorológica adversa, acreditada mediante los avisos y alertas emitidos por las administraciones públicas competentes, ha obligado a la RFEF a suspender y aplazar los encuentros programados para los días 7 y 8 de febrero de 2026. Estas medidas responden a la activación de alertas en distintas zonas del país, que afectan tanto a equipos que debían disputar sus partidos el sábado como a aquellos que tenían previsto desplazarse ese mismo día para competir el domingo.

Cabe recordar que, conforme a lo establecido en el artículo 56.a) de los Estatutos de la RFEF, los órganos competicionales tienen la potestad de suspender, adelantar o retrasar partidos, así como de fijar la fecha y, en su caso, el lugar de celebración de aquellos encuentros que no puedan disputarse en la fecha prevista por causas reglamentarias, de fuerza mayor o por disposición de la autoridad competente.

En aplicación de dicha normativa, la RFEF ha decidido suspender y aplazar los encuentros de competiciones no profesionales previstos para los días 7 y 8 de febrero de 2026, cuya nueva fecha de celebración será determinada por el órgano competicional correspondiente. Para ello, se concederá audiencia a los clubes afectados, que podrán proponer de mutuo acuerdo una nueva fecha antes del próximo 10 de febrero de 2026.

Estos son los partidos suspendidos por el temporal:

Competiciones no profesionales de fútbol masculino

Primera Federación – Grupo 2

Antequera CF vs Algeciras CF

Juventud de Torremolinos vs CD Teruel

FC Cartagena vs Sevilla Atlético

Segunda Federación – Grupo 4

Águilas CF vs RC Recreativo de Huelva

División de Honor Juvenil – Grupo 4

UD Melilla vs Granada CF

UD La Mosca vs Málaga CF

La Cañada Atlético UCD vs UD Maracena

CD Vázquez Cultural vs Calavera CF

Córdoba CF vs Sporting Atlético

Cádiz CF vs Arenas de Armilla Cultural y Deporte CF

División de Honor Juvenil – Grupo 5

CD Badajoz vs Burgos CF II

Competiciones no profesionales de fútbol femenino

Primera Federación de Fútbol Femenino

Real Betis vs SE AEM

Noticias relacionadas

Segunda Federación de Fútbol Femenino – Grupo 3