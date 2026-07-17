Partidos amistosos hoy, viernes 17 de julio: qué equipos españoles juegan, horarios y dónde ver

Los amistosos internacionales de fútbol como parte de la pretemporada continúan a lo largo de todo el mundo, y hoy, viernes 17 de julio, tendremos una de las jornadas más abundantes en lo que a disputas en el terreno de juego se refiere, sobre todo viniendo de equipos españoles.

Así, crecientemente son más los clubes nacionales que dan inicio a sus respectivas giras previas al inicio de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, lo que nos conduce a un tempranero Leganés - Albacete que se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Butarque, siendo la única cita que enfrentará a dos plantillas de España en esta fecha.

Los jugadores del Rayo se lamentan tras la final de la Liga Conferencia que han jugado Crystal Palace y Rayo Vallecano, en Leipzig, Alemania / FILIP SINGER / EFE

Junto a ellos, Levante, Getafe, Villarreal y Rayo Vallecano también retomarán las actividades aunque ante adversarios internacionales, oscilando entre las ligas de Escocia, Inglaterra y Portugal para mantener el nivel de competitivdad alto y foguearse adecuadamente de cara al inicio de la campaña formal.

En este sentido, cabe recordar que numerosos de estos períodos de pretemporada durarán aproximadamente un mes, ya que tanto el inicio de la Primera División como de la Segunda División de España están pautados para mediados de agosto, lo que nos deja una buena suma de semanas de fútbol para amenizar la espera entre la finalización de la Copa del Mundo y el comienzo de las ligas nacionales.

El Getafe presenta a los cuatro nuevos fichajes que jugaron cedidos la pasada temporada / LALIGA

Si bien varios de estos enfrentamientos se ejecutarán a puertas cerradas, de manera que los fanáticos no tendrán acceso presencial, algunos clubes españoles han hecho el esfuerzo extra para mostrar en vivo los partidos en sus redes sociales, por lo que habrá forma de apoyarlos a través de la digitalidad.

Partidos amistosos de equipos españoles hoy, viernes 17 de julio

Albacete - Leganés tendrá lugar a las 10:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de CMM Play y el canal de YouTube del Leganés.

Levante - Sheffield United, a las 14:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través del canal de YouTube del Levante.

Getafe - Reading, a las 19:00 (CET), y aún no tiene canal de retransmisión confirmado para España.

Hearts - Rayo Vallecano, a las 20:45 (CET), y aún no tiene canal de retransmisión confirmado para España.

Benfica - Villarreal, a las 20:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de GOL y Movistar+.

Partidos amistosos de equipos internacionales hoy, viernes 17 de julio

Mainz 05 - Kaiserslautern tendrá lugar a las 15:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Brujas - Heerenveen, a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

West Bromwich Albion - Bromley, a las 20:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Ümranıyespor - Galatasaray, a las 20:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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Flamengo - Olimpia, en la madrugada del viernes 17 de julio al sábado 18 de julio a la 01:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.