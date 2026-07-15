Partidos amistosos hoy, miércoles 15 de julio: qué equipos españoles juegan, horarios y dónde ver

A pesar de que el Mundial 2026 aún no ha culminado, los clubes de fútbol a lo largo de todo el mundo ya se empiezan a preparar para el inicio de la temporada 2026/2027, haciendo uso de los usuales y prácticos amistosos internacionales que permitirán ver cómo están las actualidades de cada plantilla.

Nombres de alto trayecto internacional como Salzburgo, Ajax, Panathinaikos y Olympique Lyon darán inicio a sus respectivos ciclos futbolísticos contra una variopinta diversidad de adversarios; desde Japón hasta Suiza y Sudáfrica, la pretemporada nos permitirá disfrutar de encuentros que, normalmente, no suelen darse en el fútbol de clubes.

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

Sin embargo, los clubes españoles no se quedan atrás ya que, gracias a la participación del Athletic Club y el Córdoba, los cuales se enfrentarán al Derio y al Orlando Pirates, respectivamente, los representantes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion también están dando sus primeros pasos de cara al inicio formal de la nueva campaña.

En este sentido, a pesar de que España continúa presente en el máximo torneo de selecciones y ello impedirá el regreso a tiempo de muchas estrellas, la presente semana del mes de julio es cuando la gran mayoría de instituciones futbolísticas nacionales empezarán sus entrenamientos competitivos, por lo que tales figuras se sumarán más tarde a las concentraciones deportivas.

La plantilla se ejercita al completo en Dallas en una jornada marcada por el cumpleaños de Nico Williams / SPORT

Independientemente de ello, numerosos de estos períodos de pretemporada durarán aproximadamente un mes, ya que tanto el inicio de la Primera División como de la Segunda División de España están pautados para mediados de agosto, lo que nos deja una buena suma de semanas de fútbol para amenizar la espera entre la finalización de la Copa del Mundo y el comienzo de las ligas nacionales.

Partidos amistosos de equipos españoles hoy, miércoles 15 de julio

Orlando Pirates - Córdoba tendrá lugar a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Derio - Athletic Club, a las 19:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Partidos amistosos de equipos internacionales hoy, miércoles 15 de julio

Salzburgo - Gamba Osaka tendrá lugar a las 15:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Ajax - Bochum, a las 17:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Palermo - FC Gherdeina, a las 17:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Rapid Wien - Panathinaikos, a las 18:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Olympique Lyon - Servette, a las 18:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Vittese - AEK Athens, a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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Houston Dynamo - América de Cali, a la madrugada del miércoles 15 de julio al jueves 16 de julio a las 02:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.