Partidos amistosos de hoy, jueves 14 de agosto: horario y dónde ver por TV

Aproximadamente un mes después de la culminación de la temporada pasada, el fútbol internacional ha vuelto de la mano de numerosos partidos amistosos y oficiales, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 14 de agosto.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los de Napoli - Olympiacos como amistoso, Marruecos - Zambia y Angola - RD del Congo de la Copa Africana de Naciones, los clasificatorios para la Europa League como el Shakhtar Donetsk - Panathinaikos y diversos encuentros de la Copa Libertadores.

Partidos de fútbol de jueves 14 de agosto: Horario y dónde ver los partidos de hoy en TV

Marruecos - Zambia tendrá lugar a las 16:00 (CET), y no tiene canal oficial para verse en España.

Napoli - Olympiacos, a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Angola - RD del Congo, a las 19:00 (CET), y no tiene canal oficial para verse en España.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos, a las 20:00 (CET), y no tiene canal oficial para verse en España.

Universitario Palmeiras, a las 02:30 (CET) de la madrugada del viernes, y se podrá ver oficialmente en España a través de LaLiga+ Spain.

Libertad - River Plate, a las 02:30 (CET) de la madrugada del viernes, y se podrá ver oficialmente en España a través de LaLiga+ Spain.