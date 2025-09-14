El partido de Jesús Vallejo

Poco más de 11 años después de su irrupción en el primer equipo, el 23 de agosto de 2014, en aquel verano convulso en el que el Real Zaragoza se acercó al abismo de la desaparición, del que lo salvó la Fundación, y Víctor Muñoz le dio la oportunidad siendo todavía juvenil, Jesús Vallejo juega por primera vez contra el equipo de su vida y de su corazón, al que arribó en alevín desde el Oliver y al que añoró regresar tras acabar su contrato en el Real Madrid, opción que Txema Indias ni el club zaragocista valoraron. Firmó por el Albacete por un año y otro opcional y en el Ibercaja Estadio vivirá esta noche de lunes un duelo especial, aunque él lo haya querido vestir de normalidad en las declaraciones previas al choque.

Vallejo, a sus 28 años, ha recorrido una carrera llena de títulos en el Madrid, con dos Champions, una Liga, una Copa, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubs, y de pocos minutos de futbolista blanco, con cesiones, muchas, al Zaragoza nada más ser traspasado en 2015, al Eintracht alemán, al Wolverhampton inglés y hasta en tres ocasiones al Granada. El paso de los años ha ido moldeando una carrera en la que las lesiones musculares, sobre todo en los malditos isquiotibiales, han sido demasiado protagonistas, aunque Vallejo siempre ha mirado al césped con la misma profesionalidad y capacidad de trabajo que demostró desde que Víctor Muñoz le abrió la puerta con solo 17 años y todavía cursaba estudios en el IES Goya antes de empezar Derecho.

Ni una mala palabra ni un mal gesto tuvo Vallejo en el final de su etapa en el Madrid, en una temporada 24-25 en la que casi cualquiera jugó antes que él y tras un año en el Granada donde a las lesiones se añadieron problemas personales, como los calificó el club nazarí, que lo dejaron sin participar.

Vallejo puso punto y final a una etapa en la Casa Blanca que se abrió con aquel traspaso por 6 millones (conjunto con el meta Darío Ramos ) en 2015, cuando la buena relación de César Alierta con Florentino Pérez hizo de palanca y después de un año estupendo en su salto al primer equipo zaragocista, donde a sus grandes cualidades siempre le añadió una capacidad inmensa por aprender y progresar, se hizo fijo con Víctor Muñoz y después con Ranko Popovic y con el brazalete de capitán a sus 18 años para rozar el ascenso en el estadio de Gran Canaria.

Vallejo: "El alma de La Romareda sigue estando" "Estoy muy feliz y contento por poder ver a mis amigos, a mi familia, a todos los zaragocistas y a ver si hacemos un buen partido", aseguró el central zaragocista nada más llegar con el autobús del conjunto manchego a Zaragoza, donde fue preguntado por jugar en el Ibercaja estadio: "El alma de La Romareda sigue estando, eso no faltará y nosotros tenemos muchas ganas de hacer un buen partido y que se vea un buen espectáculo y que la gente lo disfrute", aseguró el defensa zaragozano en Aragón TV nada más arribar este domingo a la capital aragonesa, siendo novedad junto a Pepe Sánchez, Carlos Neva y Lorenzo Aguado, mientras que Higinio y Jon García son bajas por sanción y Pacheco, por lesión

Allí lloró Vallejo como todo el zaragocismo por un logro que se frustró a 7 minutos del final. Se quedó un año más cedido, en la 15-16 (el 24 de abril de 2016 fue su último partido de zaragocista, ante el Alcorcón), y su figura siguió creciendo. Campeón de Europa sub-19 y sub-21, medalla de plata en los Juegos de 2021 , más los títulos con el Madrid.

La tranquilidad en el mensaje

«¿Por qué no soñar con volver a mi casa, al club que me lo dio todo? En el fútbol el futuro es difícil de predecir, pero por supuesto que tengo la sensación de que, tarde o temprano, volveré», decía en este diario en 2020 en una de sus cesiones en el Granada. La ocasión la vio este verano tras 4 cursos con solo 19 partidos oficiales, pero el Zaragoza, pese a que entonces buscaba hasta tres centrales, nunca la contempló y Toché, director deportivo del club manchego, le abrió la puerta del Albacete. De par en par y sin dudas, además. Debutó ante el Almería mostrando su nivel, superior en esta Segunda, y después unas molestias musculares le han hecho ser baja en tres partidos para volver hoy, presumiblemente en el once.

«Es especial por ir a Zaragoza y ver a mis familiares y amigos. Dentro del campo solo existen los compañeros de equipo y los rivales, en eso no hay diferencia con otros partidos», dijo el jueves Jesús, respetuoso y tranquilo, aunque le resulte muy difícil de entender, a él y a su entorno, que el Zaragoza ni siquiera evaluara su fichaje y que vuelve a casa con otra camiseta. Para él esta será siempre su casa. El de este lunes sin duda es su partido.