El Parlamento interroga al exseleccionador de Corea del Sur tras fracasar en el Mundial

El fracaso de Corea del Sur en el Mundial ha provocado una crisis institucional que ha llegado al Parlamento.

Allí, el expresidente de la Federación Coreana de Fútbol (KFA), Chung Mong-gyu, y el exseleccionador Hong Myung-bo comparecieron para responder por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad y las causas de la eliminación en la fase de grupos.

Ambos pidieron disculpas por el resultado deportivo, pero negaron las acusaciones de favoritismo y falta de transparencia, en una audiencia marcada por el escrutinio político y la presión de una afición que exige responsabilidades.

Piden perdón pero niegan algunas acusaciones

Tanto Chung, quien dimitió el 6 de julio después de trece años al frente de la federación, como Hong, que dejó su cargo a finales de junio tras el regreso del equipo a Seúl, pagaron las consecuencias del resultado de la cita por la Copa del Mundo.

"Después de haber trabajado al máximo por el crecimiento del fútbol coreano durante mi gestión, quiero expresar mis más sinceras disculpas por las controversias generadas y por el decepcionante desempeño del equipo en la Copa del Mundo", declaró Chung en su intervención inicial.

Hong, por su parte, también asumió la responsabilidad por los malos resultados deportivos, aunque defendió que su nombramiento en julio de 2024 se realizó conforme a la normativa establecida. "Cuando recibí la propuesta, entendí que se habían respetado los procedimientos correspondientes", afirmó el exseleccionador.

Además, añadió: "Es posible que algunas personas consideren que la reunión celebrada cerca de mi domicilio no fue suficientemente transparente, pero nunca busqué un trato preferencial ni obtuve ningún beneficio personal".

Una situación que se escapa de las manos

Y es que, tal y como explicamos en SPORT, a su regreso del Mundial el técnico no solo tuvo que hacer frente a las críticas de los aficionados, sino también a las del propio presidente del país, Lee Jae Myung, quien llegó a acusarle de incompetente.

La tensión alcanzó tal nivel que incluso algunos propietarios de negocios locales llegaron a prohibir la entrada del seleccionador a sus establecimientos como muestra de rechazo hacia su gestión.

Hong también negó las informaciones que apuntaban a que percibía un salario anual de unos 2,64 millones de dólares.

¿Favoritismo académico?

Durante la comparecencia, también interrogaron a Chung sobre las acusaciones de favoritismo hacia antiguos alumnos de la Universidad de Corea. La sospecha era que el expresidente de la KFA podría haber favorecido a personas vinculadas con dicha institución a la hora de ocupar cargos importantes dentro del fútbol surcoreano.

El hasta hace poco presidente del KFA rechazó estas críticas y señaló que, de los 25 entrenadores de selecciones nacionales designados durante su mandato, únicamente uno procedía de esa universidad.

La audiencia parlamentaria se celebró después de que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo iniciara una investigación sobre la gestión interna del fútbol surcoreano, impulsada por las críticas de los aficionados, que reclaman explicaciones y responsabilidades tras la decepcionante actuación del equipo en el Mundial.

El combinado asiático quedó eliminado en la fase de grupos tras lograr una victoria por 2-1 frente a la República Checa y sufrir dos derrotas, ambas por 1-0, ante México y Sudáfrica.