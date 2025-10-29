El papel del deporte, motor solidario un año después de la DANA

Hace exactamente un año, la DANA azotó la Comunidad Valenciana. Sucedió el 29 de octubre de 2024 y dejó un panorama desolador: más de una veintena de municipios inundados, miles de viviendas afectadas y graves daños en infraestructuras deportivas. Una jornada marcada por la desconexión entre administraciones, lluvias torrenciales y la tragedia de un desbordamiento que arrasó la provincia de Valencia, con más de 300.000 personas afectadas y daños valorados en 17.800 millones de euros. Localidades como Paiporta, Sedaví, Catarroja, Alfafar o Massanassa sufrieron las consecuencias más duras, con pabellones anegados, campos de fútbol destruidos y la actividad deportiva completamente paralizada durante semanas.

Ante la magnitud del desastre, el mundo del deporte respondió con una ola de solidaridad sin precedentes. El Consejo Superior de Deportes (CSD) habilitó una línea de ayudas por 2 millones de euros para clubes y federaciones cuyas instalaciones resultaron dañadas, mientras que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) destinó otros 650.000 euros a entidades locales afectadas. La intención era clara: reconstruir el tejido deportivo de base y devolver la normalidad a miles de jóvenes deportistas.

Los deportistas y entidades, implicados como uno más: Iborra, Gayá, Marcos Llorente, María Pérez...

Pero la reacción no se limitó a las instituciones. Numerosos deportistas profesionales se desplazaron para ayudar en las zonas más castigadas. El futbolista Vicente Iborra, capitán del Levante UD y natural de Moncada, fue uno de los primeros en desplazarse a Paiporta para colaborar en las tareas de limpieza y repartir alimentos. Por su parte, el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente costeó de su propio bolsillo un envío de 400 hidrolimpiadoras destinadas a los vecinos que intentaban recuperar sus casas y comercios tras las inundaciones.

Mientras el Atlético de Madrid descansaba en París antes de enfrentarse al PSG en la Liga de Campeones, Marcos Llorente emprendió un viaje solidario hacia Valencia. El jugador decidió aprovechar su tiempo libre para ayudar a los afectados por la DANA. Con permiso del club, el ‘14’ cargó su coche y dos furgonetas y partió de madrugada acompañado de su padre y un amigo. “No estoy haciendo nada especial, solo ayudando como todos los que pueden”, declaró Llorente, quien fue visto en los alrededores de Mestalla colaborando directamente con los damnificados.

Conmovido por la situación, el futbolista madrileño no dudó en trasladar personalmente materiales de limpieza y apoyo para los más necesitados, insistiendo en que “es imposible quedarse al margen ante algo así”. También criticó a través de una publicación en las redes sociales la falta de atención hacia los valencianos: “Era algo que tenía dentro y quería expresarlo”.

La solidaridad se extendió rápidamente a los clubes más grandes. El Real Madrid, a través de su fundación, donó un millón de euros a la Cruz Roja Española para asistir a las familias damnificadas. El FC Barcelona organizó una subasta solidaria de camisetas de sus jugadores y habilitó canales de donación durante sus partidos, además de que su presidente Joan Laporta visitó en febrero de 2025 las zonas afectadas de Benetússer, Catarroja y Paiporta, comprometiéndose a financiar parte de la reparación de instalaciones deportivas.

En el ámbito autonómico, el Villarreal se volcó a través de su fundación solidaria con una aportación de dos millones de euros al programa “Alcem-se Esport”, impulsado junto a Juan Roig y la Fundación Trinidad Alfonso, orientado a reconstruir campos de fútbol y polideportivos. Mientras tanto, el Valencia CF activó un seguimiento especial a los 12 clubes conveniados de su programa #EscolesVCF que sufrieron daños por la DANA, entre ellos la UD Aldaia, el Atlético Sedaví y el Racing Algemesí, prestando apoyo material y visibilidad a sus necesidades.

El campo de Aldaia reabrió tras la DANA con la ayuda del Villarreal CF y 'Alcem-se Esport' / SPORT.es

El Athletic Club también fue uno de los clubes que ayudó, donando 110.000 euros en material deportivo a once clubes valencianos afectados, como el CF E1 Paiporta o el Sedaví CF. A la vez, federaciones como la de taekwondo valenciano movilizaron furgonetas, coordinaron voluntarios y participaron en la limpieza de gimnasios y pabellones inundados. El deporte se convirtió en red de apoyo y símbolo de recuperación.

La atleta María Pérez también se volcó con los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Desde Granada, organizó una recogida de material de limpieza y desinfección, pidiendo ayuda a través de las redes para reunir camiones y furgonetas que pudieran transportar las donaciones. Posteriormente, viajó personalmente hasta Valencia con un tráiler y varias furgonetas cargadas con el material, que entregó en localidades como Catarroja. Su gesto solidario fue muy aplaudido, demostrando una vez más su compromiso y sensibilidad con las personas que atraviesan momentos difíciles.

Faltan más manos y recursos

A pesar de los esfuerzos, la reconstrucción total aún no ha terminado. La FFCV calcula que se necesitan unos 20 millones de euros para devolver la normalidad a los más de veinte campos de fútbol destruidos por la tormenta. En muchos municipios, los equipos de base continúan entrenando en instalaciones prestadas o a medio reparar. Las ayudas del Gobierno siguen abiertas hasta diciembre de 2025, aunque los clubes reclaman una tramitación más ágil.

Un año después, el deporte valenciano ha demostrado su solidaridad. Además, tanto la Generalitat como el Gobierno central han impulsado medidas en dos direcciones: reconstruir lo que el agua destruyó y prevenir que algo así vuelva a pasar.