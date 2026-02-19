PAOK - Celta de Vigo, en directo: los playoffs de la Europa League, hoy en vivo

EUROPA LEAGUE

El Celta de Vigo visita Salónica para enfrentarse al PAOK a las 18:45. Amos equipos quieren un billete que les acredite estar entre los 16 mejores de la competición. El conjunto español, dirigido por Claudio Giráldez, busca sacar un resultado positivo en Grecia que les permita dejar la eliminatoria encarrilada para la vuelta en Balaídos.