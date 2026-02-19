En directo
PAOK - Celta de Vigo, en directo: los playoffs de la Europa League, hoy en vivo
El Celta visita al PAOK para disputar la ida de los playoffs de la Europa League
Sigue en directo el PAOK - Celta de Vigo, ida del playoff de la Europa League.
Carrusel Europa League
Estos son el resto de encuentros que se disputarán en la jornada de hoy jueves 19 de febrero:
BRANN - BOLONIA (18:45)
DINAMO ZAGREB - KRC GENK (18:45)
FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST (18:45)
LUDOGORETS - FERENCVÁROS (21:00)
LILLE - ESTRELLA ROJA (21:00)
CELTIC - STUTTGART (21:00)
PANATHINAIKOS - VIKTORIA PLZEN (21:00)
¡XI del PAOK!
Los griegos reciben al Celta con este once:
Tsiftsis, Kenny, Vogliacco, Lovren, Taylor, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Zafeiris, Taison y Jeremejeff
¡XI para el Celta!
Claudio Giráldez apuesta por este once titular:
Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Miguel Román, Moriba, Mingueza, Aspas, Borja Iglesias y Swedberg.
El Celta de Vigo visita Salónica para enfrentarse al PAOK a las 18:45. Amos equipos quieren un billete que les acredite estar entre los 16 mejores de la competición. El conjunto español, dirigido por Claudio Giráldez, busca sacar un resultado positivo en Grecia que les permita dejar la eliminatoria encarrilada para la vuelta en Balaídos.
¡Buenas tardes a todo@s! Bienvenidos a la ida de los playoffs de la Europa League. Desde el equipo de SPORT deseamos que dsifruten de esta retransmisión.
