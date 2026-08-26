La ‘Pantera’ Gassama quiere volver a rugir: “Siempre iba con el polo del Barça; salir fue una decepción, pero he podido vivir del fútbol”

En una familia de jugadores de balonmano, Sekou Gassama (Granollers, 1995) fue la excepción. El Barça se cruzó en su camino cuando todavía era un niño y le hizo decantarse definitivamente por el fútbol. La Masia le permitió crecer en una generación compartida con Héctor Bellerín, Sergi Samper y Keita Baldé, pero también le obligó a encajar uno de sus primeros grandes golpes: el club prescindió de él cuando paseaba entre sus vecinos con orgullo el polo que decía: "Ey, juego en el Barça". Supo llegar al fútbol profesional, donde ahora busca una nueva oportunidad, con el derecho a resetear que exige el doble de trabajo que llegar a la élite.

Lejos de terminar con su sueño, aquella salida transformó su carrera. Gassama, que empezó como central, se convirtió en delantero bajo la influencia de Drogba. Almería, Valladolid, Fuenlabrada, Málaga y Racing precedieron a sus experiencias en Chipre, Argelia y Perú. Ahora, después de una etapa condicionada por la falta de ritmo, la 'Pantera', como se le conoce, por su explosividad, participa en la 41ª edición de las Sesiones AFE con la intención de volver a ser el jugador explosivo que llegó a debutar en Primera tras ser uno de los atacantes más cotizados de la categoría de plata.

Pregunta. ¿Cómo está siendo la experiencia en las Sesiones AFE? Un servicio que ofrece el sindicato desde enero de 2011.

Respuesta. Muy bien, la verdad. Estoy supercontento. Para quienes estamos como agentes libres es una herramienta muy buena para ponernos a punto y estar preparados para cuando firmemos.

P. Vienes de un año complicado en el Universitario FC de Perú. Uno de los grandes equipos del país, con la presión que eso supone, más si cabe para un jugador extranjero.

R. Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Durante ese tiempo tampoco pude entrenarme por aquella situación. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono. Soy un jugador grande y físico. Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos se me notó mucho el cansancio.

Los resultados tampoco acompañaban y empezaron a llegar las críticas. Después cesaron al entrenador (el español Javier Rabanal). Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar. Con el siguiente técnico (Jorge 'Coco' Araujo) pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar. Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: “Sí, claro”. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos.

Sekou Gassama, en su etapa como jugador de la UD Almería, persigue a Manu Trigueros, jugador del Villarreal. / Domenech Castelló / EFE

P. Su historia pudo haber sido diferente porque en su familia el camino natural parecía conducirle hacia el balonmano.

R. Sí. Toda mi familia juega al balonmano. Soy de Granollers y allí está el equipo de la Asobal. Normalmente se organizaban torneos de verano y de colegios en los que destacábamos los hermanos. A raíz de uno de aquellos torneos, me fichó el Barcelona para jugar al fútbol.

Mi hermano (Mamadou Gassama, extremo derecho del Sporting de Portugal) había empezado jugando al fútbol, pero se pasó al balonmano porque también se le daba bien. Mis hermanas (Kaba Gassama, pivote del Gloria Bistrița e internacional absoluta con España, y Goundo Gassama, portera del Elda Prestigio e internacional española en categorías inferiores) siguieron el mismo camino. Cuando eres niño y te quiere el Barcelona, dices: “No, yo no quiero el balonmano; quiero el fútbol”. Así fue como seguí el camino del fútbol.

Sekou Gassama, durante uno de los entrenamientos de la 41ª edición de las Sesiones AFE. / CARLA CORTÉS / AFE

P. ¿Qué recuerda de sus años en el Barça? Después estaría en otras canteras como la Damm, el Almería, el Real Valladolid, Valencia o el Rayo.

R. Los años en el Barça los recuerdo con mucha alegría y mucha nostalgia. Cuando era niño, en mi ciudad, Granollers, tampoco había muchos extranjeros que jugasen en el Barcelona. Yo era de los primeros y todo el mundo me conocía. Recuerdo que siempre iba con el polo del Barça que nos daban, como diciendo: “Este es el del Barça”.

Fue una etapa muy buena. La recuerdo con los compañeros y con todo lo que viví allí. Pienso que en el Barcelona estás dentro de una burbuja porque te ofrecen todos los servicios: tienes incluso un taxi para acudir a los entrenamientos. Estoy supercontento de haber podido vestir aquella camiseta.

P. Formó parte de la quinta de 1995, en la que estaban Héctor Bellerín, Sergi Samper o Keita Baldé.

R. Sí, soy de esa generación. Muchos consiguieron llegar y otros se quedaron por el camino. Fue una promoción muy buena de futbolistas. Unos cuantos están ahora en primeras divisiones de élite y yo también he podido jugar en otras ligas importantes.

En aquel momento te llevas una decepción. Cuando eres niño, todo se magnifica. Te decían: “Hostia, este ya no juega en el Barça, qué malo es”. Lo típico: entre los niños se habla y la gente comenta. Pero para mí fue un cambio muy bueno Sekou Gassama — Jugador de la selección AFE y excanterano del Barça

P. Aunque no lo tuvo fácil, llegó al fútbol profesional. Otros no pueden decir lo mismo. ¿Quién se lo habría dicho al niño al que comunicaron que el Barça no contaba con él?

R. Sí, totalmente. Recuerdo cuando comunicaron a mi padre que no contaban conmigo. Al principio le dijeron que querían cederme porque consideraban que tenía potencial, pero él respondió que yo era un niño muy pequeño. Quería que estuviese donde me apeteciese.

En aquel momento te llevas una decepción. Cuando eres niño, todo se magnifica. Te decían: “Hostia, este ya no juega en el Barça, qué malo es”. Lo típico: entre los niños se habla y la gente comenta. Pero para mí fue un cambio muy bueno. Yo siempre había sido defensa central y, a raíz de salir del Barcelona, con el paso de los años me fui reconstruyendo hasta acabar siendo delantero.

Rodri Ríos, Óscar de Paula y Sekou Gassama, durante la 41ª edición de las Sesiones AFE. / CARLA CORTÉS / AFE

P. ¿Cuánta culpa tuvo Didier Drogba en esa transformación de la defensa al ataque?

R. Tuvo influencia. Recuerdo un Barça-Chelsea en el Camp Nou. Fue la primera vez que me fijé conscientemente en Drogba. Se peleaba con los defensas y le dije a mi padre: “Yo quiero ser como él”. Mi padre estaba enfadado porque el Barcelona quedó eliminado. El partido terminó 2-2 en el Camp Nou y Drogba hizo un partidazo. A nivel futbolístico fue un partidazo, pero como aficionados del Barcelona teníamos aquella rabia.

P. Además de haber jugado en el Barça, ¿es aficionado azulgrana?

R. En realidad, de pequeño siempre había sido del Valencia. En el colegio me ponía de portero porque era muy fan de Cañizares, con sus mechas y todo. También me gustaba mucho Vicente. Recuerdo que siempre le decía a mi padre: “Papá, quiero las botas de Vicente”. También me gustaba mucho el Barcelona y después tuve la oportunidad de jugar allí. En mi casa me decían: “Sí o sí, eres del Barça”. Al final también soy del Barça, pero, cuando me preguntan cuál es mi primer equipo, siempre ha sido el Valencia.

De pequeño siempre había sido del Valencia. En el colegio me ponía de portero porque era muy fan de Cañizares, con sus mechas y todo. También me gustaba mucho Vicente. Recuerdo que siempre le decía a mi padre: “Papá, quiero las botas de Vicente”. También me gustaba mucho el Barcelona y después tuve la oportunidad de jugar allí. En mi casa me decían: “Sí o sí, eres del Barça” Sekou Gassama — Jugador de la selección AFE y excanterano del Barça

P. Después llegaron temporadas importantes en el fútbol profesional. Acumuló goles, minutos y experiencia en el Almería, Málaga, Fuenlabrada, Racing... ¿Cómo contempla ahora el futuro?

R. Con mucha ilusión. He tenido etapas muy buenas en España, aunque estos últimos años no han sido buenos. Doy gracias a Dios porque he podido vivir del fútbol y tener esta carrera. He conocido a muchos compañeros con muchísima calidad y nivel que se quedaron por el camino, mientras que yo pude llegar. La carrera de un jugador es así: no todo sucede como uno quiere.

Estoy superagradecido por la carrera que he podido tener. Cuando era pequeño soñaba con ser profesional y ahora lo soy, así que lo estoy disfrutando. No estoy en una etapa en la que me gustaría encontrarme, pero mantengo la ilusión de volver a jugar, encontrar equipo y disfrutar otra vez del fútbol. Ya no se trata de demostrar, porque creo que la gente sabe cómo soy de verdad. Al final son temporadas: hay delanteros que tienen una buena y otra mala. Si todas fuesen buenas, estaría en la misma mesa que Messi, pero no puede ser.

P. ¿Qué ha aprendido del fútbol durante todos estos años? ¿Qué le ha aportado ser un trotamundos?

R. Sobre todo, haber conocido a gente de toda clase y de todo el mundo. Me he encontrado con muchísimas personas buenas gracias al fútbol. Siempre digo que durante una carrera futbolística puedes conseguir trofeos y otras cosas, pero lo que queda es la persona. Estoy seguro de que me quedaré con eso.

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También valoro haber podido compartir dentro de un grupo y conocer a todo tipo de personas, diferentes países, otros estilos de fútbol, otras culturas y otros ambientes. He pasado mucho tiempo en España, pero también he jugado fuera, he conocido culturas diferentes y he visitado muchísimos países. Me quedo con todo eso.