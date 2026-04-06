Panini lanzará el álbum de cromos más grande de la historia para el Mundial 2026

Panini prepara el lanzamiento del que será el álbum de cromos más grande de su trayectoria con motivo del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La colección alcanzará aproximadamente 980 cromos, una cifra inédita desde que la editorial comenzara a producir álbumes mundialistas en 1970.

La compañía ha confirmado que los productos del Mundial 2026 ya pueden reservarse en la web oficial de Panini, mientras que la venta general comenzará el 15 de mayo de 2026, apenas unas semanas antes del inicio del torneo.

Un álbum sin precedentes

El nuevo álbum contará con 112 páginas y casi mil adhesivos, impulsado por el nuevo formato del Mundial, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y 104 partidos. Además de los cromos de jugadores, incluirá información sobre los estadios y las sedes del campeonato.

Entre las novedades destaca el regreso de los Extra Stickers, cromos paralelos que muestran a los futbolistas en acción y que no tienen espacio numerado en el álbum. Su producción limitada los convertirá en piezas especialmente codiciadas por los coleccionistas. La colección física convivirá con una versión digital que incorporará nuevas dinámicas de interacción.

Según Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, el lanzamiento oficial está previsto para la primera quincena de mayo, probablemente entre los días 5 y 10. La compañía trabaja para coordinar un estreno simultáneo en más de 120 países y evitar los problemas logísticos de ediciones anteriores.

Messi, Lamine Yamal y las estrellas más buscadas

El cromo de Leo Messi volverá a ser uno de los más demandados, en el que podría ser su último Mundial. También genera gran expectación la presencia de Lamine Yamal, una de las irrupciones más destacadas del fútbol internacional.

Panini insiste en que no existen cromos difíciles por diseño: todos los jugadores de la serie regular se imprimen en la misma cantidad. Las diferencias percibidas se deben al ensobrado aleatorio y a la distribución geográfica.

Para ajustar la colección a las convocatorias definitivas, Panini lanzará un pack de actualización posterior con jugadores añadidos a última hora o sustitutos por lesión.

El Mundial 2026: fechas clave y grupos

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres Mundiales. La final se disputará el 19 de julio en el Nueva Jersey Stadium de Nueva York.

La fase de grupos se celebrará del 11 al 27 de junio, seguida de los dieciseisavos (28 de junio al 3 de julio), octavos (4 al 7 de julio), cuartos (9 al 11 de julio), semifinales (14 y 15 de julio), el partido por el tercer puesto (18 de julio) y la final (19 de julio).

España, encuadrada en el Grupo H junto a Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde, debutará el 15 de junio a las 12 h locales frente a Cabo Verde. Su segundo partido será el 21 de junio ante Arabia Saudí y cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente a Uruguay.

Las 48 selecciones que aparecerán en el álbum

El álbum incluirá a todas las selecciones clasificadas, distribuidas en los grupos A al L. Entre ellas figuran México, Brasil, Alemania, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Japón, Marruecos, Senegal y España, entre otras.