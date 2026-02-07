Pandiani no se corta y se pone por encima de Lewandowski: "Fui mejor"

El delantero uruguayo Walter Pandiani vistió varias camisetas en el fútbol español, destacando su paso por el Dépor en el que anotó 47 goles en 141 partidos, sin olvidarnos de la etapa en el Espanyol, con 24 goles. En total, el 'Rifle' consiguió 144 goles en 495 partidos como profesional.

Ahora, ya lejos de su etapa sobre el césped que terminó en 2016, es el entrenador del Palencia, cargo que ocupa desde este mismo mes de enero, aunque desde su retiro ha formado parte del equipo técnico de varios equipos.

Pandiani, junto a Pochettino al acabar el partido / Ignasi Paredes

Hace unos días volvió a ser noticia gracias a su aparición en el programa 'El Cafelito' de Josep Pedrerol en el que acuden exfutbolistas para hablar tanto de sus carreras, como de aspectos de su vida, en un formato íntimo junto al presentador catalán.

En esta ocasión, Pedrerol sometió al exdelantero a una serie de preguntas rápidas para conocer su opinión acerca de su propia carrera y en qué escalón de atacante se sitúa. Por eso, le cuestionó sobre si su nivel en su mejor momento, en su "prime", estuvo por encima o por debajo de algunos otros grandes atacantes.

Pandiani en una acción con el Espanyol. / l JAVI FERRÁNDIZ

"Tuve la mala suerte, o buena, de que no juegué en ningún grande. Si lo hubiera hecho, habría sido otro jugador", se sincera en un punto de la charla, dejando claro que no goza de más reconocimiento por el hecho de no haber estado en equipos como Barça o Real Madrid.

Se considera mejor que algunos buenos delanteros de la actual liga española, como Vedat Muriqi, Gerard Moreno o Alexander Sorloth. Sin embargo, se considera peor que otros como Ferran Torres, una respuesta que algunos no comparten.

Lo que más sorprende de todo, en cambio, es su visión acerca de la comparativa entre si mismo y una de las leyendas en activo que todavía marcan en el primer nivel, como el caso de Robert Lewandowski. Pandiani piensa que fue mejor jugador que el polaco, en una declaración que muchos no comparten en los comentarios del 'clip' publicado en las redes: "¿Este hombre se entera de que lleva 700 goles y dos Botas de Oro?", se pregunta un seguidor.

Otros nombres que pone por encima son tótems del gol moderno, como Erling Haaland: "Imposible, es inigualable, hacer 50 goles por temporada está al alcance de pocos", apunta el 'Rifle'. Tampoco se ve por encima de Raúl Tamudo, con quien compartió vestuario en Montjuïc, ni de Luis Suárez o de Julián Álvarez.