Palmira Gil y Lledó Beltrán, ganadoras de la camiseta y el balón del CD Castellón

Palmira Gil y Lledó Beltrán son las dos suscriptoras de Mediterráneo ganadoras de una camiseta y un balón del CD Castellón tras el sorteo realizado entre el periódico y el club albinegro para dar inicio de forma oficial a la temporada 2025/26, en la que el conjunto orellut vuelve a competir en Segunda División.

Las dos agraciadas han estado este viernes en las oficinas del periódico, ubicadar en la carretera de Almassora, y han recibido sus regalos de manos del director del periódico, Ángel Báez, y la gerente del medio, Laura Safont.

Cabe recordar que el diario de Castellón sortea entre sus suscriptores entradas para los partidos que se disputan en el estadio SkyFi Castalia durante toda la temporada pero, además, premiará la fidelidad de sus lectores con nuevas oportunidades y sorteos a través de la página oficial del periódico Mediterráneo a lo largo del año.