Las palabras de Garitano tras su destitución en el Sporting: "Que vaya todo bien"

Pocos minutos después del mediodía, el autocar del Sporting accedió a Mareo procedente del aeropuerto de Asturias. Lo hizo ya sin Asier Garitano en la expedición. El exentrenador rojiblanco adelantó el regreso a Gijón junto a su equipo de confianza (Pedro Hernández, segundo entrenador; Queco Piña, analista y Miguel Pérez, preparador físico). Se pasaron por las oficinas de Mareo para despedirse y recoger sus pertenencias. "Que vaya todo bien", deseó el vasco.

Horas después de que Garitano accediera a Mareo llegó la plantilla, sin David Guerra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor. Ambos, en Madrid, centrados en firmar nuevo entrenador. El vasco abandonó las instalaciones pasadas las 12.30 horas, conduciendo su coche y en compañía de Pedro Hernández.

Caco Morán, Jorge Sariego y Carlos Castroagudín se encargaron de dirigir la sesión de entrenamiento del Sporting a la vuelta de Castellón (vía Barcelona). Tres figuras de la casa, que completaban el cuerpo técnico de Asier Garitano, volvieron a asumir la transición. Y es que hace unos meses, tras la destitución de Rubén Albés, también ejercieron este papel hasta cerrarse el relevo. El día después de partido, el protocolo habitual: sesión regenerativa para los jugadores con más minutos y mayor carga de trabajo para el resto.

Caras largas y silencio en el día después de la quinta derrota consecutiva y la destitución de Asier Garitano. La plantilla, del autocar, a los vestuarios. Se sumaron a los miembros de la expedición los futbolistas que se quedaron en Gijón tras no entrar en la convocatoria. El primero en llegar, Jesús Bernal. Le siguieron, por este orden, Eric Curbelo y Dani Queipo. En el horizonte, otro exigente partido para tratar de revertir una dinámica más que preocupante. El Racing de Santander, colíder de Segunda División junto al Deportivo de La Coruña.

El Sporting se reencontrará este domingo con un Molinón de uñas tras lo visto en las últimas semanas. El partido ante el Albacete, con una remontada (se pasó del 3-0 al 3-4) que elevó el hartazgo en la grada y dejó señalado a Garitano, ya mostró la exigencia con un equipo que venía de hacer pleno de triunfos en las tres jornadas iniciales. Con el Racing de José Alberto a la vuelta de la esquina, el calendario apretará después con rivales como Valladolid y Zaragoza.

