La verdad y la palabra de Antonio Hidalgo

Ha decidido Antonio Hidalgo ir a cara descubierta en el Deportivo. Después de meses de navegar, de no querer decir a dónde quería llegar el club cuando todo el mundo lo sabe y lo presiente, se sentó en una sala prensa, respiró hondo y decidió ir «con la verdad por delante». Natural, profundamente directo, como cuando se quita un tirita del tirón. Así como le exige a sus jugadores, como les aprieta con los hábitos y los entrenamientos, se ha puesto a él y a todos por delante. Le honra porque en este mundo de oscurantismo, medias verdades y racaneo de información en el que se ha convertido el fútbol de élite, él ha utilizado una de sus comparencias para comunicarse con su gente, para hacerle llegar cómo respira, para hacerse humano. Y no pasa nada... Le encanta al deportivismo y a cualquier aficionado esa comunicación, más allá del story y el meme. Y lo mejor no es que haya sido sincero, es que, de momento, Antonio Hidalgo ha trabajado y ha sabido influir y dirigir a su equipo como para poder sostener sus palabras. Decirlo e ir haciéndolo. No es poca cosa.

Mejor que atreverse a decirlo, es poder sostenerlo con hechos y el Dépor luce hoy como un aspirante al ascenso

Esa frontalidad en el mensaje, en la exigencia, choca con esa capacidad que ha demostrado para embaucar, para que su equipo sepa reinar en el caos. Da vueltas, enreda, tiende trampas. Un desorden provocado, un juego revuelto al fin y al acabo. Y el gran perjudicado es casi siempre el rival. Un día cuatro defensas, al siguiente cinco. Un día tres por dentro, al siguiente extremos pisando la cal. Delanteros que, de repente, se convierten en carrileros, laterales que viven en la línea de fondo rival. Tretas con las que empuja a su equipo a sentirse a prueba, a exigirse, mientras aprovecha ese veneno que tienen todos en los últimos metros, esa capacidad para que la pelota vuele en sus pies y para hacer daño a campo abierto. Inteligencia táctica y dinamita. Es una versatilidad que le pide mucho al equipo, pero que si es capaz de entenderla y manejarla, le dará una superioridad añadida a su calidad. Es solo el comienzo, pero la materia prima y la respuesta del equipo ante los desafíos colocan al grupo como un aspirante serio al ascenso, justo lo que Hidalgo no negó de palabra y ha refrendado con hechos.

Y es que el Dépor más que deleitar, que lo hizo ante el Mirandés, utilizó el partido de Vitoria para atemorizar a LaLiga. Que el equipo coruñés tiene potencial es una obviedad desde que empezó fichando a Luismi Cruz y prosiguió con su planificación sumando más y más talento, reteniendo a Yeremay y redondeando su plantilla con Stoichkov. Hay arsenal. La clave es que el Dépor supiese desarrollar todo ese talento, lograr que aflorase, que fluyese y que se acabase trasladando a los marcadores. De momento, invicto y en ascenso directo. El Dépor asusta al resto y encandila a su gente de Riazor. Que no se quería ilusionar tan pronto, pero a la que no se lo están poniendo fácil.

Esa materia prima se percibe casi al primer contacto con balón de esa segunda unidad y las cifras encima la respaldan. Stoichkov, un futbolista que sería titular en la mayoría de equipos de la categoría y con 76 goles a sus espaldas en Segunda, no ha parado de salir desde el banquillo en los pocos partidos que lleva en A Coruña. No ha catado, de momento, la titularidad, pero ha sabido activarse. En Mendizorrotza nada más pisar el terreno de juego, dibujó una asistencia por delante a Eddahchouri que el holandés desperdició para, segundos después, marcar un gol que mejoraba de manera ostensible esa primera acción. Así es él. La capacidad para asumir roles, entender el juego y ser decisivo sin el protagonismo de salir de inicio. Le ha tocado a él y ahora se encuentra también en esa circunstancia Eddahchouri, quien respondió a la suplencia en los dos últimos partidos con un hat-trick en menos de veinte minutos.

Yeremay, más allá de la rabona

Y toda esa faz lustrosa y amenazante que muestra el Dépor la ha configurado con un Yeremay menor. Una versión no superlativa del canario siempre es más que la de muchos en su máxima expresión, pero entre un Mella percutor, un Mario Soriano espléndido y un Luismi goleador, el 10 apareció desfigurado y sigue buscando su sitio. Entre el centro y la banda y entre la vigilancia extrema y los golpes de sus rivales (aún le debe doler el de Juan Gutiérrez en la primera parte), ha descubierto una Segunda más áspera para él. Se le notaba cansado y algo desconectado en Vitoria e Hidalgo lo sustituyó en el minuto 70 por decisión técnica. Puede parecer una determinación que forme parte del guion y que sea habitual en un futbolista indiscutible y central en el proyecto . No es así. Hacía casi un año que no era cambiado a esas alturas de partido sin un problema físico mediante. La exigencia es para todos y pronto entrará en el circuito ofensivo y su fútbol volverá a realzar al equipo, más allá de highlights y rabonas en las que siempre es el rey. Es imposible encontrar un mejor momento para su titubeo, ya que el equipo va solo, sin una versión excelsa del canario. Otorga, en este punto, un mayor mérito al proyecto y ofrece espacio para engarzarlo al equipo.

Una Liga de cemento

El último sin sentido de LaLiga ha sido ver un Mendizorrotza con más cemento que aficionados en las gradas, mientras seguidores del Dépor se quedaban en la cola de la taquilla y en la puerta del estadio porque el Mirandés no les quería vender entradas. Todo club tiene derecho a poner unos límites y a establecer unas preferencias en el despacho de localidades para no sentirse como un invitado en su propia casa por el empuje de otras masas sociales de mayor dimensión. Pero de ahí a deslucir el espectáculo e ir en contra de los desplazamientos masivos y del hábito de las aficiones de disfrutar de su equipo en la carretera, hay un trecho. Solo hay territorialidad en la decisión del club de Anduva, que no fue ni limitada ni cortada por la Liga. Cómplice. Si alguien aspira algún día a ver gradas como las que lucen la Premier o la Bundesliga, no se puede dejar a los aficionados en la puerta. El deportivismo insistirá, pero no todos tienen esa persistencia.