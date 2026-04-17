¿Cuánto dinero ha gastado Leo Messi para comprar la UE Cornellà?

Lionel Messi anunció este jueves la compra de la Unió Esportiva Cornellà, club cuyo primer equipo compite en Tercera RFEF (grupo V) y que destaca por contar con una de las canteras más potentes de Catalunya. El futbolista argentino ha decidido realizar esta inversión con el objetivo de impulsar el crecimiento de la entidad y llevarla a cotas más altas, en lo que supone además un primer paso hacia su regreso a Barcelona, una vez acabe su carrera deportiva en el Inter Miami.

En un comunicado hecho público por ambas partes interesadas, se confirmó que Messi ha formalizado la adquisición del club del Baix Llobregat, reforzando así su vínculo con la ciudad y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya.

No se ha hecho público el precio de la adquisicón de la entidad catalana, y el astro rosarino tampoco tiene intención de desvelar el montante final de la operación. No obstante, según agentes consultados próximos a las negociaciones, las anteriores ofertas para la compra del club rondaban la cifra de los dos millones de euros.

Leo Messi: "Ha sido espectacular ver el nuevo estadio" / INTER MIAMI

Rivalidad en el área metropolitana

Jordi Alba y Thiago Alcántara adquirieron el pasado 2025 el Centre d'Esports L'Hospitalet junto al nuevo presidente Antoni Garcia i Acero, el CEO de Glovo Óscar Pierre y el empresario Gonzalo Álvarez, embarcados en un proyecto ambicioso, con el objetivo de profesionalizar la entidad y devolverla a las máximas categorías del fútbol profesional. Jordi Alba, formado en L’Hospitalet, mostró públicamente su orgullo por el proyecto: “Devolver al club al lugar que se merece, a lo más alto del fútbol profesional”.

El club franjirrojo, al igual que el Cornellà, milita en el grupo quinto de la Tercera Federación, por lo que el duelo directo entre ambos acaparará a partir de ahora el aspecto mediático. Ambos muncipios del área metropolitana de Barcelona son limítrofes y comparten un fuerte sentimiento de pertenencia.