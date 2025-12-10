Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paco González fulmina a los árbitros: "O echamos a todo el CTA y la plantilla arbitral, o nos tenemos que ir nosotros"

Tras varias jugadas polémicas, el conjunto arbitral español se encuentra en el ojo del huracán

Andrea Riera

El conjunto arbitral español se encuentra en el ojo del huracán tras varias decisiones polémicas en LaLiga. Con el VAR cada vez más presente y las nuevas formas de interpretar manos, faltas y jugadas polémicas, muchos cuestionan cómo actúan los árbitros y las decisiones del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Paco González, comentarista deportivo, no dudó en mostrar su desacuerdo con ellos en 'Tiempo de Juego': "O se van todos los árbitros que hay ahora mismo en España o nos tenemos que ir jubilando todos los que veíamos fútbol hace 20 años porque en todo estamos en total desacuerdo".

El comunicador hizo referencia a la polémica mano de la Real Sociedad en el partido frente al Alavés: "Para el CTA está muy bien pitada la mano accidental de la Real Sociedad que le supuso la derrota por penalti en el campo del Alavés. No incidía en nada y pitaron penalti, pues está muy bien dice el CTA".

González explicó otra jugada controvertida y criticó la interpretación del comité arbitral: "La mano de Bartra está muy bien pitada. Que le pega primero en la cadera y luego sube hasta el brazo, eh, está muy bien pitada".

También cuestionó con ironía cómo se valoran las agresiones dentro del juego: "Lo de que le peguen un balonazo a un tío que está en el suelo aposta es un lance del juego, no es agresión".

González recordó además un episodio reciente en el partido Español-Rayo, donde el árbitro Sánchez Martínez revisó una mano que consideró involuntaria: "Para una cosa que nos pareció bien de un árbitro, que es que le mandaron a Sánchez Martínez que fuera a ver una mano accidentadísima, que igual primero toca en la cabeza de no sé quién y le cae en un brazo, pues eso dicen que el árbitro se equivocó".

El comentarista deportivo planteó un dilema sobre la actual dirección arbitral: "O echamos a todo el CTA y a toda la plantilla arbitral, que está confundida por estas directrices, o nos tenemos que ir nosotros, los que hemos visto fútbol durante 20 o 30 años porque no vamos a coincidir nunca en nada".

