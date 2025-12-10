Paco González fulmina a los árbitros: "O echamos a todo el CTA y la plantilla arbitral, o nos tenemos que ir nosotros"

El conjunto arbitral español se encuentra en el ojo del huracán tras varias decisiones polémicas en LaLiga. Con el VAR cada vez más presente y las nuevas formas de interpretar manos, faltas y jugadas polémicas, muchos cuestionan cómo actúan los árbitros y las decisiones del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Paco González, comentarista deportivo, no dudó en mostrar su desacuerdo con ellos en 'Tiempo de Juego': "O se van todos los árbitros que hay ahora mismo en España o nos tenemos que ir jubilando todos los que veíamos fútbol hace 20 años porque en todo estamos en total desacuerdo".

El comunicador hizo referencia a la polémica mano de la Real Sociedad en el partido frente al Alavés: "Para el CTA está muy bien pitada la mano accidental de la Real Sociedad que le supuso la derrota por penalti en el campo del Alavés. No incidía en nada y pitaron penalti, pues está muy bien dice el CTA".

González explicó otra jugada controvertida y criticó la interpretación del comité arbitral: "La mano de Bartra está muy bien pitada. Que le pega primero en la cadera y luego sube hasta el brazo, eh, está muy bien pitada".

💥 Paco González reacciona al último tiempo de revisión

😯 "O se van todos..."



— Tiempo de Juego (@tjcope) December 9, 2025

También cuestionó con ironía cómo se valoran las agresiones dentro del juego: "Lo de que le peguen un balonazo a un tío que está en el suelo aposta es un lance del juego, no es agresión".

González recordó además un episodio reciente en el partido Español-Rayo, donde el árbitro Sánchez Martínez revisó una mano que consideró involuntaria: "Para una cosa que nos pareció bien de un árbitro, que es que le mandaron a Sánchez Martínez que fuera a ver una mano accidentadísima, que igual primero toca en la cabeza de no sé quién y le cae en un brazo, pues eso dicen que el árbitro se equivocó".

El comentarista deportivo planteó un dilema sobre la actual dirección arbitral: "O echamos a todo el CTA y a toda la plantilla arbitral, que está confundida por estas directrices, o nos tenemos que ir nosotros, los que hemos visto fútbol durante 20 o 30 años porque no vamos a coincidir nunca en nada".