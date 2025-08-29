Pablo Parada y Hugo Villaverde se marchan a la Sarriana
RAC
A Coruña
Hicieron la pretemporada con el Fabril de Manuel Pablo, pero ante una campaña con la posibilidad de tener poco protagonismo, Pablo Parada y Hugo Villaverde dejan Abegondo y jugarán en la Sarriana, que acaba de ascender a Segunda Federación. Es la primera experiencia de este tipo para el lateral; el extremo ya estuvo en el Arosa.
