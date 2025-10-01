Mercado de fichajes
Pablo Martínez regresa a Francia y jugará en el Nîmes
El central galo se encontraba libre tras salir del Deportivo
RAC
Pablo Martínez regresa a Nîmes, club en el que se formó en categorías inferiores y en el que militó otras tres temporadas antes de llegar al Deportivo el verano de 2022. Tras tres cursos en España, regresa a Francia para jugar en la cuarta categoría, en el grupo C de la National 2. Actualmente, su nueva casa es tercera con 11 puntos.
Nueva aventura para Pablo Martínez, que abandona el fútbol español tras algunos intereses durante el verano que no llegaron a buen puerto. El central galo vuelve a casa, al Nîmes Olimpique, su club de formación, y en el que años después disputó un total de 65 partidos en la Ligue 1, la primera categoría nacional.
El club atraviesa un mal momento y está en la cuarta categoría nacional. El reto de Martínez será devolver al lugar que le corresponde a les crocodiles.
Vía: La Opinión A Coruña
