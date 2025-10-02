Pablo Insua: "No me obsesiona retirarme en el Deportivo, ojalá esté muchos años aquí"

Cuatro partidos de titular, sin derrota. Ha caído de pie…

Sí, la verdad, ojalá se mantenga esa racha, está claro que llegará a su fin en algún momento, pero mientras lo podamos prolongar, será bueno para todos. Es algo anecdótico, porque aquí lo que importa es lo grupal, pero ojalá dure lo más posible.

Llegó al final del mercado, en una zona del campo con una gran reestructuración, con muchas llegadas y salidas y eso siempre cuesta.

Sí, además se juntaron en las primeras jornadas algunos imprevistos a la vez, con las lesiones y hubo futbolistas jugando fuera de su puesto en esa zona, pero ahora estamos hasta cinco si cuentas a Saidu, y es una parcela muy bien cubierta. Creo que la plantilla en general lo está, con gente para dar alternativas en todas las posiciones y el míster lo va a tener complicado para elegir, aunque de eso se trata.

Ahora que lo menciona, ¿qué le está pareciendo Saidu? ¿Lo ve más de central que de centrocampista?

Sé que es centrocampista, pero yo lo he visto más en la otra posición en estos partidos, he coincidido más con él ahí. Tiene capacidad para jugar en las dos posiciones, físicamente es un superdotado, se nota que quiere aprender y mejorar, nos da una alternativa muy buena en los dos puestos y eso es algo muy valioso.

¿Quién le ha llamado más la atención en este poco más de un mes que lleva en el equipo?

Conocía ya a la mayoría, aunque no es igual hacerlo desde fuera que en el día a día. Hay mucho talento, no quiero individualizar, pero veo mucha calidad y gente joven que va a necesitar confianza y partidos, pero que tienen nivel y pueden hacer carrera en el Zaragoza. Hay mucho talento en esos chicos jóvenes que suben.

El equipo ha mejorado defensivamente, solo lleva tres goles en los 5 últimos partidos y hay una clara progresión ahí…

Sí, es así. Y creo que es superimportante, porque los proyectos se crean de atrás hacia adelante y equipos que suben generalmente lo hacen porque encajan muy poco, es una parte vital en esta categoría. Siendo sólidos siempre vamos a tener nuestras opciones y si lo mantenemos de aquí al final va a ser fundamental.

Ante el Mirandés llegó la primera victoria y era ya la jornada siete. ¿Hasta qué punto se dispararon los nervios?

En el día a día de verdad que no se percibía que no se hubiera ganado, veías el grupo cómo entrenaba, la ilusión y el hambre. Es cierto que al final es algo muy humano, que necesitas sacarte ese peso de encima y tardamos más de lo que deberíamos en hacerlo, al final llegó y esperemos que nos libere en ese sentido la mente. Habíamos merecido antes ganar, pero fue cuando fue, llegó en Vitoria y ojalá sea un refuerzo positivo.

El equipo llegó a ir penúltimo y ahora está en descenso aún. ¿Usted también decía como algunos de sus compañeros o el míster que no miraba la tabla? Desde fuera y para cualquier zaragocista eso resulta muy difícil o imposible de creer.

Lo entiendo que sea difícil de creer. Yo la miro, claro, y sé perfectamente dónde vamos, pero lo que sí tengo claro es que a estas alturas es algo anecdótico y se ve si miras a otros equipos. El Sporting ganó los tres primeros partidos y ahora perdió cuatro y ni antes eran la bomba ni ahora la última mierda. Esto es una carrera de fondo, ahora si ganamos al Córdoba igual escalamos varios puestos y no habrá cambiado tanto nuestro trabajo. Lo que hay que valorar es lo que se está formando, el nivel que muestra el equipo, aunque esté claro que hay que sumar puntos, pero es muy importante hacer una buena base y una identidad y creo que el equipo las está teniendo ambas. Eso es lo que a la larga nos va a dar esos puntos que todos queremos.

Con esa identidad y esa base ya se puede, o se debe, saber a qué juega este Zaragoza. ¿Usted lo tiene claro?

Sí, yo creo que se está mostrando además. Queremos ser un equipo muy sólido que tenga momentos en que sepa manejar los partidos desde la posesión o atacando rápido y así lo estamos enseñando. No siempre sale como quieres y el rival influye, pero sobre todo ser un equipo bien situado, competitivo y con diferentes armas para hacer daño al rival.

¿Al Zaragoza le falta fútbol?

No, para mí no. Yo veo jugadores con mucho talento arriba y van a encontrar esas situaciones para hacer goles y creo que se están generando cada vez más. Está claro que todo eso necesita un tiempo, mucho más en los mecanismos ofensivos, hay muchos futbolistas nuevos, necesitamos adaptarnos todos y conocernos bien. Llegamos muchos al final del mercado y ya hemos dado pasos importantes en la fase defensiva, en la ofensiva también se dieron y los goles estoy seguro de que van a llegar.

¿A Gabi cómo lo está viendo como entrenador? ¿Está respondiendo a lo que esperaba?

Sí, es una persona muy seria y trabajadora, es muy directo y frontal, te habla a la cara, lo que para mí es muy a valorar y que a veces no es tan fácil de encontrar. En el mundo del fútbol no abunda la gente que es directa y transparente, que te dice las cosas aunque te duela escucharlas. Tiene mucha personalidad y no se casa con nadie, lo que ya son virtudes muy buenas como entrenador y como persona.

¿Cuál es el objetivo esta temporada en el Zaragoza?

Ganar al Córdoba ahora mismo, como debe ser para los demás equipos vencer el siguiente partido. En esta categoría hay muy pocas diferencias y el que no lo vea así está muy engañado, se ve semana a semana. Si nos centramos en el partido a partido, por mucho que suene a tópico manido, es la realidad, es un objetivo claro y nos irá bien.

Ha vivido usted ascensos con el Deportivo, el Leganés y el Huesca, equipos de diferentes tamaños, pero el Zaragoza con la historia que tiene, no puede pensar en no tener la meta de subir, la afición necesita ese ascenso tras tantos años…

Yo eso claro que lo entiendo, totalmente además, yo como aficionado del Zaragoza querría y desearía ese ascenso y más si nos paramos a pensar en la historia, lo que se ha vivido aquí, los títulos, los años que ahora lleva en Segunda… Yo lo pasé en el Deportivo, otro club grande que venía de años muy buenos antes y que vivimos ese ascenso y ahora se ha pegado un tiempo en Primera RFEF. El fútbol es cada vez más igualado, el pasado y la historia cada vez pesan e importan menos. Yo comparto con los aficionados que el Zaragoza tiene que estar en Primera, pero debe ir paso a paso y más en las temporadas complicadas como las que ha vivido. A veces hay clubs que de repente dan el salto y logran el ascenso, pero no es lo habitual, ya que tiene que haber un proceso, ir mejorando y creciendo.

A usted le pasó eso en el Leganés, y en menor medida del Huesca, subieron sin tener esas estructuras ni el proyecto a largo plazo.

Lo del Leganés es que fue un milagro, pero a veces pasa, porque hay tanta igualdad que se dan temporadas en que te sale todo rodado, te metes en la dinámica positiva y de estar arriba y todo fluye… Yo entiendo la exigencia que hay en el Zaragoza y todos debemos asumirla, pero es importante ir paso a paso, poner las bases y este es un año para seguir creciendo. Si después se da y podemos luchar por quedar primeros, lo haremos, pero es importante incidir en el paso a paso. Es fundamental.

Ha jugado en clubs importantes, en España y hasta en Alemania, donde militó en el Schalke. ¿La camiseta del Zaragoza pesa más que otras en Segunda? Es un término cada vez más recurrente para explicar lo vivido por el club en los últimos años…

Lo que sientes es una responsabilidad, por esa masa social que hay detrás, que te puede pesar. Yo entre el Sporting, el Deportivo o el Zaragoza veo exigencias parecidas y he jugado en los tres. Entiendo esa presión que pueda haber, pero yo siempre traté de mirarme a mí mismo, de intentar hacer lo que tengo que hacer, de aislarme un poco de lo de fuera. Si prestas mucha atención a ese entorno, tanto en lo positivo como en lo negativo, pues va un poco en contra del rendimiento. Siempre busqué aislarme, no estar influenciado por nada, y creo que es lo mejor.

Usted fue al Leganés con Txema Indias de director deportivo. ¿Hasta qué punto fue importante su presencia para que viniera al Zaragoza?

Claro que fue muy importante, en el Leganés entablé una muy buena relación con él, fueron dos años maravillosos y para la historia allí. Estuvimos en contacto después y cuando tienes esa relación con una persona, que sabes lo que puede hacer, que es capaz de crear grupos fantásticos y con la capacidad que tiene para ejercer ese trabajo, pues fue un plus para venir al Zaragoza.

¿Qué le convenció más para venir tras rescindir con el Granada? ¿Con Gabi habló antes de firmar?

No, con Gabi no, con Txema claro que sí. Al final, jugar con el Zaragoza no es comparable a hacerlo en otros equipos, por todo lo que hablaba antes, la masa social, la entidad, la presión de club grande.... Eso es estimulante para cualquier jugador y el día de mañana al retirarme podré decir que estuve en grandes clubs y uno de ellos el Zaragoza. Si juntas todo eso y el interés de Txema y mi deseo propio, pues la decisión estaba tomada.

El director deportivo y el entrenador han optado por un perfil de fichajes en el Zaragoza con experiencia, con poso, está usted, pero también Radovanovic, Pomares, Andrada, Tachi, Sebas Moyano, Paulino… ¿Qué le parece?

Creo que la mezcla es importante, con la experiencia que haya esa juventud, el hambre que todos tenemos pero especialmente los que están empezando y que de forma inconsciente la poseen más. Y la tercera pata es tener gente de la casa y aquí la hay. En toda esa mezcla, en que los veteranos podamos ayudar a los de menor edad, que además en muchos casos son canteranos y han vivido el Zaragoza desde niños, pues es lo ideal. Yo lo valoro como algo muy bueno.

Entró en la cantera del Deportivo en 2006 en infantiles y estuvo allí once años. ¿Cuál era su ídolo?

Viví siendo niño la época grandiosa, la del Superdepor, la de ganar la Liga, jugar y hacer historia en la Champions… A mí me gustaba mucho Naybet, me llamaba la atención cómo jugaba en ese puesto que después es el que yo lo hago.

Debuta en el primer equipo con José Luis Oltra, pero se consagra con Fernando Vázquez y tras el descenso a Segunda…

Oltra me da la oportunidad de debutar en Primera, tres partidos en ese año y me abrió un poco al mundo profesional, pero con Fernando en Segunda ya tuve esa confianza, esa continuidad, jugué mucho y se dio una temporada maravillosa en la que ascendimos. Esa época fue vital en mi carrera y es complicado que alguien te dé tan joven y en un puesto tan difícil como el de central tanta confianza como me dio Fernando, asumiendo los errores de juventud que pudiera tener y le estoy superagradecido.

En Primera tras subir su entrenador la mitad de temporada 14-15 es Víctor Fernández, que es historia en el Zaragoza.

Cuando nos hemos enfrentado estos años hemos hablado y nos hemos saludado, sé la importancia que tuvo aquí, el papel que hizo. Allí, en una temporada difícil, puso mucho de su parte y estábamos siendo competitivos, pero creyeron que había que dar ese cambio. La figura de Víctor la tenemos presente todos, no solo lo que hizo en el Zaragoza, también en el Celta, donde formó uno de los mejores equipos de la historia de ese club.

Del Deportivo y tras la cesión al Leganés se va al Schalke en 2017 y su carrera se frena. Aquella pericarditis…

Era joven, venía de jugar en Primera e ir al Schalke era la leche, un club grande, de los más importantes de Alemania entonces. Llegué y aún era más sueño todo lo que viví, porque el tamaño de ese equipo es tremendo, aunque ahora esté en Segunda. El cambio era brutal y a los poco meses me llegó ese golpe, me hizo perder casi toda la temporada, un mes ingresado, otros tres que no podía hacer deporte...

¿Llegó a plantearse la posibilidad de tener que dejar el fútbol?

No de una manera absoluta, pero sí es verdad que cuando estaba en el hospital me comentaron que había líquido y si no se iba o aumentaba su tamaño había que intervenir y pude tener que dejar el fútbol, ya que habría que poner un marcapasos. No hubo que llegar a eso, se pudo solucionar, tenía 24 años entonces y era en un momento en que mi carrera venía para arriba, acababa de llegar a un club muy grande, que aquel año fue subcampeón de la Bundesliga, y está claro que frenó un poco todo y después salí cedido y me rompí dos veces el cruzado, una en cada rodilla, y las dos en el Huesca, cuando en Primera ya tenía continuidad. Todo eso me marcó la carrera, estaba en mi mejor momento, pero saqué también partes positivas de todo y que me hicieron ser el jugador que soy ahora.

Pero, ¿no cree que en ese sentido el fútbol le debe algo?

Sí, pero en otros momentos también me dio. En mi primer año que estuve en el fútbol profesional ascendí y eso también hay que valorarlo y es complicado. El fútbol me ofreció una de cal y una de arena, pero no siento que este deporte fuera injusto conmigo, me quitó hacer una carrera más larga en la élite con las dos rodillas y ya no pude volver, pero también todo ese proceso me hizo ver otras cosas que otros no lo hacen. Yo me siento afortunado de vivir de esto, de tener una carrera que espero prolongarla mucho más y quién sabe si me devolverá la opción de estar en Primera de nuevo.

Sus dos mejores años en esta época reciente fueron en el Sporting, donde mejor Insua se ve.

Sí, es cierto, para mí también fueron los mejores, además a nivel colectivo todo funcionó, vivimos un año muy bonito con Miguel Ángel Ramírez, que nos ayudó mucho. Es un sitio grande, que lleva muchos cursos también en Segunda y en el que ese año en el que estuvimos cerca de subir se vivió una ilusión tremenda, El Molinón era una caldera.

"Ramírez es un muy buen entrenador, pero que necesita mucho inculcar su idea, necesita tiempo y una pretemporada en su caso es muy importante. El fútbol entiende poco de paciencia y él al venir al Zaragoza en un momento complicado, a mitad de año… Es difícil"

Con Ramírez tiene muy buena relación y él estuvo aquí el año pasado. ¿Le pidió usted consejo para venir?

No, no hizo falta, porque el sitio tras tanto tiempo en el fútbol lo conocía bien. Era fácil saber todo lo que implica este club, pero es cierto que ese año en el Sporting con él nos fue bien y sé que aquí su etapa fue complicada. Creo que es un muy buen entrenador, pero que necesita mucho inculcar su idea, necesita tiempo y una pretemporada en su caso es muy importante. El fútbol entiende poco de paciencia y él al venir en un momento complicado, a mitad de año… Es difícil, no se dan los resultados y en el fútbol el primero que cae siempre es el míster. Fue una pena lo que vivió aquí, pero no siempre se está a plenitud en cada sitio y te salen las cosas como quieres. Hay entrenadores buenísimos que no le salen las cosas en un equipo y que por eso no pierden valor.

En Granada, el año pasado, le faltó la continuidad, ¿no?

Es cierto, tuve problemas con alguna lesión y en otros momentos no estuve al nivel que podía estar en una temporada complicada, muy dura en el Granada, y en un entorno muy difícil. Hay gente que si tienes un año malo parece que ya te ve como si te tienen que tirar a la basura y llegas a otro sitio, tienes unos meses buenos, y parece que eres el mejor, por eso yo siempre busco el equilibrio y eso lo marcan las carreras.

Ahora lleva seis años seguidos con el actual en Segunda. ¿Se siente encasillado ahí ya?

Entiendo que ese dato está ahí y que es el que es, pero nunca pierdo la ilusión por volver a Primera, igual puedo volver a hacerlo con el Zaragoza.... Esa hambre no la voy a perder nunca, para eso juego al fútbol y para eso estoy aquí.

Para hacerlo en el Zaragoza ha firmado solo por un año, el actual, salvo que haya alguna opción por rendimiento.

No tengo otro año opcional, es solo uno. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Ojalá que esté muchos años, que pueda estar más tiempo, me estoy encontrando feliz, bien.

Cuando estaba en el Huesca vivió algún tiempo en Zaragoza, ¿no?

De los cuatro años que estuve, en los dos iniciales viví allí y después aquí, así que la ciudad ya la conocía muy bien y fue hace poco tiempo. Algunas obras nuevas he visto… (sonríe), pero haber vivido aquí ya me ha facilitado mucho la adaptación, sin duda.

Lo que no va a poder hacer de momento es jugar como local en La Romareda…

Sí, es verdad. Me encantaría hacerlo, ya vine de visitante con muchos equipos, con Deportivo, Leganés, Huesca, Granada… Siempre fue un sitio complicado para venir como visitante, sabías que venías a un campo duro y que la gente apretaba, que iba a ser difícil sacar victorias, de hecho saqué muy pocas. Ahora estamos en otra situación, tenemos el Ibercaja y queremos hacer un fortín, empezando por ganar el primer partido en casa ante el Córdoba, que sería muy importante.

¿Cuántos años le quedan en el fútbol? Ya tiene 32 y lleva desde la 2013-14 de profesional…

10 más por lo menos (sonríe) No lo sé, la verdad. Espero jugar lo más posible, la medida que tendré es cuando no sea un lastre, mientras pueda aportar y ayudar, seguiré seguro si me encuentro bien físicamente.

¿Se ve retirándose en el Deportivo, el equipo de su vida?

No me obsesiona para nada retirarme allí, de verdad. Quiero decir adiós al fútbol en un sitio donde me encuentre feliz y bien. Tuve la suerte de jugar en el Deportivo y eso ya se queda ahí para toda mi vida. Si me retiro allí, bien y, si no ,en un sitio donde me vea feliz. Como de momento no sé dónde va a ser eso, ni lo pienso. Miro año a año, a corto plazo y ya está.

Vía: El Periódico de Aragón