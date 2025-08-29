Pablo Insua, inscrito en La Liga
El central gallego podrá jugar contra el Castellón este sábado
El Periódico de Aragón
El Real Zaragoza ha completado la inscripción en La Liga a nombre de Pablo Insua, por lo que obtiene la autorización para jugar este sábado frente al Castellón a las 21.30 horas. El zaguero tiene experiencia en Primera División, categoría que ha disputado con el Deportivo, el Leganés y el Huesca. Jugó en el equipo gallego hasta 2015, participando en 39 partidos en Segunda y 17 en Primera. Del 2015 al 2017 vistió la camiseta del Leganés, logrando el ascenso a la máxima categoría en el primer curso y con Txema Indias de director deportivo.
En la sesión de entrenamiento de hoy, Calero sigue trabajando separado del grupo y Keidi Bare, que volvió al campo el pasado jueves tras su esguince de rodilla, continúa ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros, pero todavía no está totalmente recuperado. Gabi ha comunicado en la rueda de prensa, que no cuenta con la convocatoria del albanés para el próximo enfrentamiento liguero.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça