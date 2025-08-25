Pablo Insua firma con el Zaragoza por una temporada
Llega libre tras pasar por el Granada
RAC
El coruñés Pablo Insua, tras salir del Granada, es nuevo jugador del Real Zaragoza, con el que firma un contrato por una temporada. El pasado verano, tras su paso por el Sporting de Gijón, firmó con un Granada en el que perdió importancia de manera paulatina. Se une al proyecto maño en la 25-26.
