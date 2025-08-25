Suscripción

Pablo Insua firma con el Zaragoza por una temporada

Llega libre tras pasar por el Granada

Pablo Insua

Pablo Insua / Zaragoza

RAC

El coruñés Pablo Insua, tras salir del Granada, es nuevo jugador del Real Zaragoza, con el que firma un contrato por una temporada. El pasado verano, tras su paso por el Sporting de Gijón, firmó con un Granada en el que perdió importancia de manera paulatina. Se une al proyecto maño en la 25-26.

