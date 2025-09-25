Pablo Hernández también dirigirá al CD Castellón en Leganés

Pablo Hernández seguirá como entrenador interino del CD Castellón al menos hasta el partido del lunes en Leganés. El preparador castellonense dirigirá al equipo orellut por segunda jornada consecutiva, después de la victoria cosechada en León el pasado fin de semana. En paralelo, el club continúa el proceso de selección de un nuevo entrenador.

El castellonense ascendió desde el filial a raíz de la destitución del anterior técnico del primer equipo, el neerlandés Johan Plat. Dirigió su primer entrenamiento el martes 16 de septiembre. Fue una semana de primeras veces: primer entrenamiento, primer equipo, primera rueda de prensa, primer partido y primera victoria de la temporada. Pablo se estrenó en el Reino de León con una convincente victoria sobre la Cultural (1-3) en un partido completo: funcionó el planteamiento y funcionaron los cambios.

Tras el estreno positivo, el club ha prolongado la interinidad de Pablo Hernández, que lleva toda la semana preparando, junto a su equipo de trabajo, la próxima cita. El Castellón jugará otra vez a domicilio y otra vez con Pablo en el banquillo. En esta ocasión, contra un recién descendido de Primera y candidato al ascenso: el Leganés. Pablo completará la semana de entrenamientos, comparecerá el domingo en la sala de prensa del SkyFi Castalia, en la previa, y dirigirá al equipo en Butarque (lunes, 20.30 horas).

Antes y después del debut, Pablo Hernández remarcó su perfil de hombre de club. Va a estar para lo que necesite. Aseguró que la actual es una gran oportunidad y subrayó su ambición como entrenador, pero al mismo tiempo se puso a disposición de la entidad que preside Bob Voulgaris, consciente de la posibilidad de un regreso al equipo filial, al que ascendió la pasada temporada a Segunda RFEF.

La búsqueda, activa

En paralelo, el club albinegro continúa el proceso de selección de un entrenador. Las opciones en el mercado, a finales de septiembre, no son obviamente las mismas que en verano. El Castellón no quiere precipitarse en una decisión que puede marcar el rumbo del resto de la temporada. Durante los últimos días se han sucedido entrevistas telemáticas (y en algún caso también presenciales) con diferentes candidatos, en un proceso que el club prefiere llevar con discreción. Entre otros motivos, por respeto al trabajo de Pablo, que también está siendo valorado.

En la primera temporada de la era Voulgaris, aún en Primera RFEF, el Castellón vivió una situación similar. Rubén Torrecilla fue destituido el 18 de diciembre. El entonces entrenador del filial, Alejandro Jiménez ‘Jim’, fue ascendido al primer equipo y tomó las riendas de manera interina mientras el club completaba el proceso de selección de otro técnico. Como es sabido, ya entonces Voulgaris trató de contratar a Dick Schreuder (que llegaría en el verano siguiente) y se reunió con otros preparadores como Alessio Lisci. Jim dirigió dos partidos del primer equipo (contra Real Unión y UD Logroñés, tras el parón navideño) hasta que, finalmente, el 19 de enero, el Castellón anunció la contratación de Albert Rudé, que se hizo cargo del equipo hasta la derrota en Alcorcón en la final del play-off.

DE NIPOTI NO ENTRENA CON EL GRUPO El Castellón se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva Globeenergy, en Borriol. El mediapunta italiano De Nipoti no se ha entrenado con el grupo, así que probablemente no viajará a Leganés. Tampoco lo harán el central Agustín Sienra (lesión muscular en León) y el mediapunta Douglas Aurélio, que sigue poniéndose a punto tras la grave lesión de rodilla. Por contra, el atacante Ousmane Camara vuelve a estar disponible.

Vía: El Periódico de Mediterráneo