Pablo Hernández, tras la Cultural-Castellón: "Son tres puntos importantes, pero..."

Pablo Hernández logró darle al CD Castellón su primera victoria en la temporada 2025/26 en Segunda División. El técnico castellonense, sustituto interino de Johan Plat tras su destitución, dirigió cuatro sesiones antes de enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León este sábado, pero fueron suficientes para sumar los primeros tres puntos del curso.

A la conclusión del choque, Pablo Hernández ha comparecido ante los medios para comentar sus sensaciones y valorar la actuación de su equipo tras el 1-3 final:

“Seguro que ahora estamos un poco más aliviados con estos tres puntos, que son importantes para recuperar la confianza. Son tres puntos importantes, pero esto no se puede quedar aquí y hay que pensar en el siguiente partido y, como la mentalidad del club es la de ir a ganar todos los partidos, debemos empezar a preparar ya el siguiente e ir a ganar a Leganés”

¿Se ha cumplido lo que esperaba?

“Teníamos un plan de partido, teníamos muy bien estudiada a la Cultural y sabíamos que es un equipo con jugadores de mucha calidad en el centro del campo y en la parte ofensiva, por eso sabíamos que nos iba a exigir mucho. Hemos empezado el partido muy bien, pero el 0-2 nos ha hecho dar inconscientemente un pasito atrás, entregando un poco más el balón a ellos, pero no nos han creado muchas ocasiones claras. El equipo ha estado cómodo y luego sabíamos que en transiciones, entre líneas, cuando ellos iban a presionar alto, si encontrábamos al hombre libre podríamos hacerle daño y lo hemos hecho muy bien sobre todo en la primera parte. En la segunda nos ha costado un poquito más, pero con los cambios hemos encontrado el refresco que necesitábamos”.

¿Cuál es su futuro?

“Estoy a disposición del club. Para mí el club significa mucho y mi trabajo hasta esta semana ha sido en el filial y lo que decida el club, bien estará. Yo sé que esta semana o la siguiente cuando el club decida volveré al filial a hacer el trabajo con los chicos, y si tengo que seguir, pues yo encantado, a tratar de seguir sumando y aportar todo lo que pueda a los jugadores y al equipo”.

Vía: El Periódico de Mediterráneo