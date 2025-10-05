Pablo Hernández, tras el Castellón-Real Sporting: "Estoy muy orgulloso de haber conseguido la primera victoria en Castalia"

El Castellón vive un momento dulce bajo la dirección de Pablo Hernández. Con la victoria ante el Sporting (3-1), el conjunto albinegro acumula tres triunfos consecutivos desde el cambio en el banquillo y confirma su reacción en la Liga Hypermotion. El técnico castellonense, en su primera noche de victoria en Castalia, mostró satisfacción y mesura a partes iguales.

«Es lo que te da, en una liga tan igualada, conseguir tres victorias seguidas», explicó. «Estas victorias son importantes, más allá de verte tan arriba en la clasificación, por la confianza y mentalidad que tenemos. Igual que puedes conseguir tres positivas, puedes tener tres negativas y mirar otra vez hacia abajo. Hay que tener los pies en el suelo, saborear esta dinámica y mantener la misma mentalidad cuando vengan los momentos malos».

El entrenador quiso resaltar el papel de sus jugadores para entender este cambio de dinámica: «Se explica con trabajo. Aparte de que yo haya podido ayudar con mis pinceladas o con lo que yo creía, el mérito es de los jugadores. Son los que han dado un paso adelante. Me lo hacen fácil, yo solo intento ayudar para que cada uno rinda al máximo nivel. Muy contento por lo que se está viendo en el terreno de juego y hoy, especialmente, en Castalia».

Sobre el desarrollo del encuentro, Hernández reconoció la dificultad inicial: «La primera parte fue un contexto diferente, con un rival muy encerrado y el balón en totalidad para nosotros. Era difícil saber por dónde atacar, pero tuvimos paciencia para encontrar los espacios. En la segunda parte, ellos tuvieron que ir a por el partido y supimos aprovecharlo para sentenciar».

Madurez para sobreponerse de los errores

El técnico alabó la madurez de su equipo para sobreponerse al error que provocó el empate: «Hoy hemos dado un pasito más en ese aspecto. Después de ponernos por delante, enseguida nos hacen el 1-1 en un error, pero el equipo siguió jugando su partido y no le afectó mucho. Eso es importante para el futuro, porque habrá más errores y tenemos que interiorizar que no nos pueden sacar de los partidos. Hoy también ayudó mucho la afición, apoyando a Matthys en ese momento».

En cuanto a los cambios por problemas físico de Alcázar y Ronaldo, explicó: «Estaban muy cansados ambos. Lucas tenía alguna rampa y preferimos sacarlo. No creo que ninguno vaya a mayores, era más cansancio que otra cosa».

Primer triunfo en castalia

Pablo Hernández también tuvo un recuerdo personal por su primera noche victoriosa en casa: «Muy contento y orgulloso de poder haber sacado los primeros tres puntos en mi primer partido en Castalia. Yo llevo la emoción por dentro porque estoy metido en el partido, pero cuando ha pitado el final y nos hemos reunido en el centro del campo sí que lo he saboreado. Contento también por mi familia, que son muy sufridores».

Por último, quiso mirar hacia adelante: «Mi discurso no cambia. Estoy aquí porque el club apostó por mí, y el tiempo que esté voy a dar todo lo que tengo para ayudar a los chicos e intentar que se vea una identidad clara de equipo. Ahora solo pienso en Eibar. Va a ser un campo difícil, pero convencido de que si jugamos como hoy, vamos a tener nuestras posibilidades».

Vía: El Periódico de Mediterráneo