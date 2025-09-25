Pablo García y Kike, en el ‘casting’ que hace Hidalgo
RAC
A Coruña
Antonio Hidalgo no se detiene en ese casting que realiza casi de manera continua con la cantera, auspiciado también por contar con una plantilla corta. Si el martes Nájera y Fabi fueron las caras nuevas, ayer recuperó a Kike y a Pablo García. El jugador de banda llegado del Atlético se mantiene y se perfila como opción de banquillo ante la baja de David Mella.
Vía: La Opinión A Coruña
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- La excepción de Laporta con De Jong
- El Barça vuelve al trabajo tras el mazazo de Gavi
Alcaraz - Baez hoy: a qué hora y dónde ver su primer partido en el ATP 500 de Tokio 2025 por TV y online
Cristian Albeiro Carmona Hernández propone el "Juego Limpio Digital": IA explicable, datos del atleta protegidos y sostenibilidad para el deporte
Ofrecido por